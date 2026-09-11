Bitcoin Prognose 11. September 2026 mit 449 Millionen Dollar an ETF-Abflüssen vor den Inflationsdaten

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Die Bitcoin Prognose steht am 11. September auf der Kippe, denn BTC notiert bei rund 77.202 Dollar. In den 24 Stunden davor schwankte der Kurs zwischen 76.671 und 78.521 Dollar. Die US-Spot-Fonds verloren am 10. September 282,7 Millionen Dollar und damit den größten Tagesabfluss seit Juli. Im selben Zeitraum wurden 94.103 Händler liquidiert, zusammen rund 450 Millionen Dollar. Die heißen Erzeugerpreise trafen den Markt nur wenige Stunden vor den mit Spannung erwarteten Verbraucherpreisen. Die Frage für die Bitcoin Prognose lautet nun, ob die Zone um 77.000 Dollar hält oder ob 75.000 Dollar in Reichweite rücken.

Was bestimmt die Bitcoin Prognose in dieser Woche?

Die Bitcoin Prognose hängt derzeit fast vollständig an der Zinsfrage. Die US-Erzeugerpreise stiegen im Jahresvergleich auf 5,4 Prozent, und die Rendite zehnjähriger US-Anleihen kletterte im Gegenzug auf etwa 4,96 Prozent. Der Ölpreis blieb über 100 Dollar je Fass und hält die Inflationssorge am Leben. Die Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung am 16. September liegt inzwischen bei rund 71 Prozent.

Das Kapital reagierte sofort. Die US-Spot-Fonds verloren laut FarSide Investors innerhalb von drei Tagen 449 Millionen Dollar, und der Bitcoin Kurs lag laut The Crypto Times am 11. September gegen 06.20 Uhr UTC bei etwa 77.202 Dollar. Den größten Einzelabfluss verbuchte ARK 21Shares mit 164,3 Millionen Dollar, gefolgt von Grayscale und Fidelity. Eine Woche zuvor flossen an einem Tag noch rund 730 Millionen Dollar in dieselben Produkte. Für die Bitcoin Prognose zeigt dieser Schwenk, wie schnell großes Geld die Richtung wechselt.

Für die Bitcoin Prognose zählt nun eine sehr schmale Zone. Die Unterstützung verläuft laut CoinDCX am Durchschnitt der vergangenen 20 Tage bei 77.071 Dollar, und darunter wartet die Marke von 75.000 Dollar. Der Widerstand liegt bei 80.000 Dollar, für den September nennt dieselbe Analyse 82.000 Dollar. Die Bitcoin Prognose lässt vom heutigen Stand damit etwa sechs Prozent zu. Bei einer Bewertung von mehr als 1,5 Billionen Dollar ist das eine solide Zahl, aber keine, die ein Depot spürbar verändert.

Warum Pepeto vor einer möglichen Binance-Notierung Aufmerksamkeit zieht

Die Bitcoin Prognose dreht sich um Milliarden, die in die Fonds hineinfließen und ebenso schnell wieder herausfließen, ohne dass sich am Kurs viel bewegt. Die größten Renditen gehen trotzdem an jene, die ein Projekt vor der Masse entdecken, also lange bevor eine Notierung das breite Interesse auslöst. Genau an dieser Stelle steht Pepeto gerade, denn der Vorverkauf gehört aktuell zu den am schnellsten wachsenden im Markt.

Von den meisten Vorverkäufen unterscheidet sich Pepeto vor allem durch PepetoSwap. Diese Börse läuft bereits im Alltag und ist kein Plan auf einer Folie, der erst nach der Notierung eingelöst werden soll. Jeder Handel kostet null Gebühren, und der Käufer zahlt nur die Netzgebühr der Kette. Ein Tausch über 1.000 Dollar kostet bei Uniswap etwa 3 Dollar, bei PepetoSwap dagegen nichts. Wer 200 Tauschvorgänge über je 5.000 Dollar ausführt, spart allein gegenüber Uniswap rund 3.000 Dollar.

Vor dem Start des Vorverkaufs nahm SolidProof den kompletten Code unter die Lupe und bestätigte ihn ohne offene Punkte, womit jenes Risiko im Vertrag verschwindet, das viele Projekte kurz vor einer Notierung zu Fall bringt. Der Mitgründer hat den ersten Pepe-Coin gebaut und kennt damit jeden Schritt, den ein solcher Start verlangt. Ein früherer Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam mit. Das sind keine Ankündigungen, sondern Menschen, die bereits gebaut haben, was andere Projekte nur versprechen.

Der Token steht bei 0,000000188 Dollar, und mehr als 10 Millionen Dollar sind bereits eingesammelt, während viele andere Vorverkäufe im selben Zeitraum kaum Boden gutmachten. Analysten rechnen vom Preis des Vorverkaufs bis zur Notierung mit dem 100-fachen, und diese Rechnung stützt sich auf Produkte, die bereits laufen. Eine Notierung bei Binance rückt näher, und der heutige Einstiegspreis kommt nach dem Handelsstart nicht wieder zurück. Das Fenster steht heute noch offen, die Produkte laufen bereits, und das Kapital fließt weiter.

Fazit

Die Bitcoin Prognose ist eindeutig, denn Kapital bewegt sich sofort, sobald das Signal stimmt. Bei 77.000 Dollar ändert die Bitcoin Prognose jedoch nichts daran, dass die größten Gewinne mit BTC jenen Adressen gehören, die vor vielen Jahren gekauft haben. Dieses frühe Fenster schloss sich vor langer Zeit. Wer in früheren Zyklen Vermögen aufbaute, suchte den nächsten Einstieg immer dann, wenn die Kurse noch ruhig waren. Die offizielle Pepeto-Website zeigt eine laufende Börse und eine Notierung, die mit jeder Runde näher rückt, und der Abstand zwischen beiden Preisen könnte die Rendite dieser Runde sein. Wer Bitcoin bei 1 Dollar kaufte, wartete nicht auf die Masse, und der Einstieg heute steht an derselben Stelle.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für September 2026?

Der Bitcoin Kurs liegt bei rund 77.202 Dollar und hält die Unterstützung bei 77.071 Dollar. Darüber wartet 80.000 Dollar, das Monatsziel liegt bei 82.000 Dollar, darunter 75.000 Dollar.

Warum fällt Pepeto derzeit auf?

Pepeto fällt auf, weil die eigene Börse PepetoSwap bereits läuft und jeder Handel dort null Gebühren kostet. SolidProof hat den Vertrag geprüft. Der Einstieg kostet derzeit 0,000000188 Dollar, alle Details stehen auf pepetocoin.com unter https://pepetocoin.com.