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Die XRP Prognose beschreibt am 11. September 2026 einen Coin, der Meldung um Meldung liefert und trotzdem stillsteht. XRP notiert bei 1,36 Dollar und verlor in 24 Stunden rund 4,6 Prozent. Mastercard bindet Ripples Stablecoin in eine neue Zahlungsplattform ein, Schwab akzeptiert Anteile an XRP ETFs als Sicherheit. Der Kurs klebt seit Tagen an derselben Stelle, obwohl die Nachrichtenlage selten besser war. Die Frage der XRP Prognose ist, ob sich diese Lücke zwischen Meldung und Kurs bald schließt. Wer sie beantwortet, weiß auch, wohin das Kapital im September fließt.

XRP Prognose zwischen Mastercard, Schwab und einer engen Handelsspanne

Mastercard stellte am 9. September die Plattform Agent Connect vor, über die KI Assistenten zahlen können. Dahinter stehen mehr als dreißig Organisationen, darunter Ripple mit RLUSD. Einen Tag zuvor wurde bekannt, dass Schwab Anteile an XRP ETFs als Kreditsicherheit zulässt. Ein Haus der Wall Street behandelt XRP damit wie eine Aktie. Für die XRP Prognose reicht das Signal über einen Handelstag hinaus.

Laut CoinGecko kostet XRP am 11. September rund 1,36 Dollar, bei etwa 85 Milliarden Dollar Bewertung. Die Tagesspanne reichte von 1,34 bis 1,42 Dollar. Der XRP Kurs klemmt zwischen dem EMA20 bei 1,36 Dollar und dem EMA200 bei 1,34 Dollar. Die XRP Prognose stützt sich laut CoinMarketCap auf eine bullische Flagge im Tageschart, deren Ausbruch über 1,50 Dollar den Bereich um 2,10 Dollar öffnen würde.

Die US Spot ETFs sammelten zuletzt elf Handelstage in Folge 1,68 Milliarden Dollar ein. Am 16. September entscheidet die Fed über die Zinsen, der nächste Impuls kommt von dort. Das eigentliche Problem liegt jedoch nicht im Chart, sondern in der Größe. Bei 85 Milliarden Dollar verlangt allein eine Verdopplung enorme Summen an frischem Kapital. Für viele Anleger führt der Weg deshalb zu Projekten, die dieselbe Technik zu einem Bruchteil dieser Bewertung bieten.

Warum Pepeto neben XRP gerade jetzt Aufmerksamkeit bekommt

Große Gewinne kündigen sich selten mit einer Schlagzeile an. Sie bauen sich aus Fakten auf, die sich stapeln, während die Menge noch die Nachrichten liest. In der XRP Prognose geht es um Gebühren im Zahlungsverkehr, und genau dort läuft die Börse von Pepeto bereits. PepetoSwap arbeitet unter dem Token und berechnet null Gebühren pro Swap.

Das Geld fließt weiter, weil diese Börse bereits gegen ein Tagesvolumen von 50 Millionen Dollar getestet wurde. Wer 1.000 Dollar tauscht, zahlt bei Uniswap 3 Dollar und bei PepetoSwap null. Über 200 Trades zu je 5.000 Dollar wächst dieser Unterschied auf 3.000 Dollar an gespartem Geld. Limit Orders, DCA Modus und MEV Schutz gehören dort zum Standard, ohne dass Nutzer etwas einstellen müssen.

Eine Lock and Mint Brücke schickt Coins zwischen fünf Chains in weniger als einer Minute und ohne Kosten. Abgedeckt sind Ethereum, Solana, BNB Chain, Base und Arbitrum, während die meisten anderen Brücken Stunden brauchen und fünfzehn bis fünfzig Dollar verlangen. SolidProof hat die Prüfung der Verträge abgeschlossen und grünes Licht gegeben, womit jenes Vertragsrisiko entfällt, an dem die meisten frühen Coins scheitern. Der Kopf hinter dem ersten Pepe Token hat dieses Projekt gestartet.

Im Vorverkauf sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar zusammengekommen, bei 0,000000188 Dollar je Token. Jede Stufe wird höher bepreist als die vorherige, das ist keine Vermutung, sondern der Aufbau des Vorverkaufs. Käufer der ersten Runde halten einen Einstand, den heutige Käufer nicht mehr sehen und für den künftige Käufer noch mehr bezahlen werden. Die letzte Runde war vor Ablauf der Uhr ausverkauft, weil Käufer noch vor dem nächsten Preisschritt handelten. Wo die XRP Prognose an ihrer Größe hängt, steht Pepeto für die Art von Rendite, die ein Coin mit 85 Milliarden Dollar Bewertung kaum liefern kann.

Fazit

Schwab und Mastercard zeigen dasselbe Bild, großes Geld behandelt Krypto inzwischen als ernsthaften Markt. Doch die XRP Prognose stößt bei 85 Milliarden Dollar an eine natürliche Decke. Schon eine Verdopplung verlangt Zuflüsse, die ein Vorverkauf nicht braucht, und dort endet die XRP Prognose für viele Anleger. Pepeto bringt mit eigener Börse und Brücke dieselbe Technik mit, zu einem Bruchteil dieser Bewertung. Auf der offiziellen Pepeto-Website füllt sich die nächste Stufe bereits heute. Wer jetzt einsteigt, hält seinen Preis fest, bevor der Börsenkurs nach dem Listing an dessen Stelle tritt, und genau in dieser Lücke liegt die mögliche Rendite.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für September 2026?

XRP kostet rund 1,36 Dollar und steckt in einer engen Spanne fest. Ein Tagesschluss über 1,50 Dollar macht den Weg Richtung 2,10 Dollar frei, darunter stützt die Zone um 1,30 Dollar.

Warum beobachten Anleger Pepeto neben XRP?

Pepeto betreibt mit PepetoSwap eine bereits aktive Börse, die null Gebühren pro Swap berechnet und gegen 50 Millionen Dollar Tagesvolumen getestet wurde. Jede Stufe des Vorverkaufs wird teurer. Mehr dazu auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.