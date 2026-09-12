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Der Bitcoin Kurs hat am Donnerstag innerhalb weniger Minuten rund 1.000 Dollar verloren. Auslöser waren die US Erzeugerpreise, die im August auf 5,4 Prozent im Jahresvergleich sprangen. Aktuell notiert Bitcoin bei etwa 77.081 Dollar und damit knapp über der Zone, die Händler als letzte Verteidigungslinie sehen, während die Rendite zehnjähriger US Anleihen an der Marke von 5 Prozent kratzt. Um 14.30 Uhr deutscher Zeit folgt der Bericht zu den Verbraucherpreisen, fünf Tage vor der Zinsentscheidung der Fed. Hält der Bitcoin Kurs die 77.000 Dollar oder öffnet eine heiße Zahl den Weg nach unten? Die nächsten Stunden liefern die Antwort.

Warum der Bitcoin Kurs nach den Inflationsdaten unter Druck steht

Die Erzeugerpreise legten im August um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat zu und stiegen im Jahresvergleich auf 5,4 Prozent nach 4,8 Prozent im Juli. Der Bitcoin Kurs beendete den Donnerstag bei 76.568 Dollar und damit 2,16 Prozent tiefer. Futures Positionen im Wert von rund 39 Millionen Dollar lösten sich in derselben Bewegung auf. Auch Ethereum, Solana und XRP gaben nach, XRP mit gut vier Prozent am deutlichsten.

Laut The Crypto Times wechselte Bitcoin am Freitagmorgen um 06.20 Uhr UTC bei 77.202 Dollar den Besitzer, nachdem der Kurs binnen 24 Stunden zwischen 76.671 und 78.521 Dollar gependelt war. Die Terminmärkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 71,1 Prozent für eine Zinserhöhung am kommenden Mittwoch ein. Erwartet werden heute 3,4 Prozent Gesamtinflation und 0,2 Prozent im Kern. Laut Analytics Insight sieht die Analystin Riya Sehgal von Delta Exchange die wichtige Unterstützung zwischen 75.600 und 76.200 Dollar, während der Widerstand bei 77.600 bis 78.000 Dollar liegt. Ein Bruch unter 75.600 Dollar würde den Bitcoin Kurs nach unten weiter öffnen.

Am 15. September stimmt der US Senat über den CLARITY Act ab, für den 60 Stimmen nötig sind. Dazu kommen die Spannungen im Nahen Osten, die Anleger bei riskanten Anlagen vorsichtiger machen. Der Bitcoin Kurs dagegen hängt an jeder Zahl aus Washington, weil die Marktgröße ihn eng an die Zinserwartung bindet. Wer eine Bewegung sucht, die sich davon löst, schaut derzeit auf Projekte, die ihren Preis noch selbst bestimmen.

Pepeto im Blick, während der Bitcoin Kurs auf Daten reagiert

Der Bitcoin Kurs reagiert auf jede Veröffentlichung. Ein Preis im Presale tut das nicht, weil er nach festen Stufen steigt und nicht nach Stimmung. Genau darin liegt für viele Anleger der Reiz, die gerade eine neue Position suchen. Entscheidend ist dann nur noch, ob hinter dem Token etwas steht, das man vor dem Kauf prüfen kann.

Pepeto setzt dabei an dem Punkt an, an dem die meisten Verluste im Handel entstehen. Ein laufender Sicherheitsprüfer kontrolliert jeden Token, bevor ein Handel überhaupt ausgeführt wird. Er liest 42 Punkte im Vertrag aus, testet einen Kauf und einen Verkauf auf einer abgespaltenen Kette und gibt am Ende einen Wert zwischen 0 und 100 zurück. Ein Token mit dem Wert 6 und einem fehlgeschlagenen Verkauf wird markiert und blockiert. Diese Prüfung läuft bei jedem Tausch innerhalb von PepetoSwap automatisch mit, ohne dass ein Nutzer sie anfordern muss.

Der Vertrag selbst hat ein Audit von SolidProof mit vollständiger Identitätsprüfung des Teams bestanden, also genau jene Hürde, an der die meisten neuen Token scheitern. Zum Team gehören der Schöpfer des ursprünglichen Pepe Tokens sowie ein früherer Fachmann von Binance. Notierungen an Handelsplätzen, Binance darunter, werden in absehbarer Zeit erwartet. Alle laufenden Werkzeuge lassen sich direkt auf der offiziellen Pepeto-Website prüfen, bevor auch nur ein Dollar eingezahlt wird.

In den Presale sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar geflossen, und ein Token kostet aktuell 0,000000188 Dollar. Die laufende Stufe ist nach Angaben des Projekts fast ausgeschöpft, und der nächste Preisschritt steht bereits fest. Die Werkzeuge kommen nicht irgendwann, sie arbeiten heute. Für Anleger ist das der Unterschied zwischen einer Idee und einem Produkt, das sich heute schon benutzen lässt. Wer zu spät kommt, zahlt den Preis der nächsten Stufe und nach dem Listing den Preis des freien Marktes.

Fazit

Die Erzeugerpreise haben den Bitcoin Kurs bereits erschüttert, und der heutige Bericht kann das wiederholen. Ein Weg in Richtung 82.000 Dollar bleibt offen, falls die Zahlen kühl ausfallen und die Fed stillhält. Das ist ein Handel, den man beobachten sollte, nur entstehen die großen Vervielfacher beim Bitcoin Kurs nicht mehr. Bei Pepeto beginnt diese Rechnung erst, denn zwischen dem heutigen Presale Preis und dem ersten Börsenkurs liegt genau die Spanne, die Frühkäufer für sich arbeiten lassen. Einen Tag bevor die Masse Coins wie BONK entdeckte, wurden aus kleinen Einstiegen Ergebnisse, mit denen niemand gerechnet hatte. Die offizielle Pepeto-Website ist die Tür, die sich mit der ersten Notierung schließt.

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Häufig gestellte Fragen

Warum steht der Bitcoin Kurs heute unter Druck?

Die US Erzeugerpreise stiegen am 10. September auf 5,4 Prozent und drückten Bitcoin unter 77.000 Dollar. Der Inflationsbericht vom 11. September und die Fed Sitzung am 15. September setzen die nächste Richtung.

Läuft der Pepeto Presale, während der Bitcoin Kurs schwankt?

Der Pepeto Presale läuft und hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, geprüft durch ein Audit von SolidProof. Die offizielle Pepeto-Website pepetocoin.com zeigt die laufende Stufe.