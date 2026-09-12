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Die XRP Prognose steht an einem heiklen Punkt, denn XRP notiert am 11. September bei rund 1,36 Dollar und verliert binnen 24 Stunden etwa 2,5 Prozent. Die Tagesspanne reicht von 1,34 bis 1,42 Dollar. Gleichzeitig sind die Zuflüsse in die amerikanischen Spot ETFs innerhalb einer Woche von 110 auf knapp 19 Millionen Dollar eingebrochen. Am 15. September stimmt der US Senat über den CLARITY Act ab, einen Tag später entscheidet die Fed. Kommt danach der Sprung über 1,50 Dollar, oder rutscht der Kurs zuerst auf 1,31 Dollar? Und wohin fließt das Kapital, das auf diese Antwort nicht mehr wartet?

XRP Prognose heute, diese Marken entscheiden über den Kurs im September

XRP wird laut CoinGecko bei etwa 1,36 Dollar gehandelt, bei einer Marktkapitalisierung von rund 85 Milliarden Dollar und einem Tagesumsatz von mehr als 2,4 Milliarden Dollar. Auf Wochensicht steht ein Minus von gut 3 Prozent. Der gesamte Kryptomarkt gab in 24 Stunden fast 4 Prozent auf etwa 2,65 Billionen Dollar nach. Der Kurs klebt seit Tagen an seinem 20 Tage Durchschnitt und pendelt in einem Korridor von wenigen Cent. Für die XRP Prognose zählt vor allem, dass jeder Ausbruchsversuch zuletzt ohne Volumen blieb.

Der Grund für die vorsichtige XRP Prognose liegt im Kalender. Laut CoinCentral flossen in der Woche bis zum 4. September nur noch 18,96 Millionen Dollar in die amerikanischen XRP ETFs, nach 110,49 Millionen in der Woche davor. Am 15. September braucht der CLARITY Act im Senat 60 Stimmen, die Republikaner halten 53 Sitze und benötigen damit mindestens sieben Demokraten. Einen Tag danach trifft die Fed ihre Zinsentscheidung.

Charttechnisch ist die Lage klar abgesteckt. Damit steht die XRP Prognose vor einer einfachen Rechnung. Der Widerstand liegt zwischen 1,50 und 1,55 Dollar, die Unterstützung zwischen 1,35 und 1,31 Dollar. Fällt die Entscheidung nach oben, wäre das Augusthoch von 1,70 Dollar das nächste Ziel. Von 1,36 Dollar aus wären das rund 25 Prozent. Das ist ein solides Ergebnis für einen Wert dieser Größe, doch es verändert kein Depot grundlegend. Kapital sucht immer den Ort mit dem größten Wachstum, und deshalb schaut ein Teil davon längst dorthin, wo dieselbe Bewegung noch bevorsteht.

Pepeto, die Börse ohne Gebühren, die frühe Käufer jetzt anzieht

Bei 85 Milliarden Dollar Bewertung muss für eine Verdopplung fast ebenso viel frisches Geld in den Markt kommen, und genau hier endet die XRP Prognose als Renditerechnung. Wer deutlich mehr sucht, muss früher einsteigen. Die meisten Anleger, die vergangene Rallyes verpasst haben, lagen mit ihrer Einschätzung zu Krypto richtig. Sie zahlten nur zu viel fürs Handeln und kamen zu spät, denn als ein Coin sicher wirkte, war der niedrige Preis längst vergeben.

Pepeto setzt genau an dieser Kostenseite an, und zwar mit PepetoSwap, der bereits laufenden eigenen Börse. Ein Tausch über 100.000 Dollar kostet auf Uniswap 300 Dollar und auf PancakeSwap 250 Dollar. Auf PepetoSwap kostet derselbe Tausch null, weil die Swap Gebühr bei 0,00 Prozent liegt und nur die kleine Netzwerkgebühr anfällt. Bei 200 Trades über je 5.000 Dollar bleiben so 3.000 Dollar im eigenen Depot statt bei einer Börse.

Während die XRP Prognose auf den Senat wartet, lassen sich dort Limit Orders setzen oder Käufe in kleinen Schritten verteilen, bevor die nächste Bewegung startet. Jeder Auftrag ist gegen Bots geschützt, die sich sonst davor drängen. Ein Sicherheitsscan prüft zudem jeden Token vor dem Kauf. Für die Sicherheit spricht vor allem, dass SolidProof den gesamten Programmcode von Pepeto geprüft und bestätigt hat, bevor der Vorverkauf überhaupt für Käufer geöffnet wurde.

Mehr als 10 Millionen Dollar sind bereits eingezahlt, und zwar in einer Phase, in der der Markt ängstlich war. Solche Summen fließen selten ohne vorherige Rechnung. Zum Vorverkaufspreis von 0,000000188 Dollar entspricht ein Einsatz von 6.000 Dollar rund 31,9 Milliarden Token. Sollte die von Analysten erwartete Verhundertfachung nach der geplanten Binance Notierung eintreten, stünden daraus 600.000 Dollar. Eine Rendite dieser Größenordnung kann keine XRP Prognose liefern, und genau das erklärt den Zulauf bei Pepeto.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt bis zum 15. September an den Senat gebunden, und selbst im besten Fall führt der Weg bis 1,70 Dollar. Das sind rund 25 Prozent, mehr gibt ein Wert dieser Größe kaum her. Pepeto startet auf einem Bruchteil dieser Bewertung, mit laufender Börse und einem Vorverkauf, der sich von Stufe zu Stufe verteuert. Wer 2014 XRP für Centbruchteile kaufte, hatte ebenfalls Zweifel. Im Januar 2018 stand XRP bei 3,84 Dollar, übrig blieb nur das Bedauern, zu wenig gekauft zu haben. Wer den Abstand zwischen Vorverkauf und Notierung noch mitnehmen will, muss handeln, bevor diese Stufe schließt.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für September 2026?

Die XRP Prognose für September 2026 liegt zwischen 1,31 und 1,55 Dollar. Ein Tagesschluss über 1,50 Dollar öffnet den Weg zum Augusthoch von 1,70 Dollar. Auslöser ist der Senatsentscheid am 15. September.

Welcher Vorverkauf zieht derzeit Kapital von XRP Anlegern an?

Pepeto zieht dieses Kapital an, weil PepetoSwap ohne Swap Gebühr läuft und SolidProof den Code geprüft hat. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website pepetocoin.com.