Anzeige / Werbung

Arthur Hayes, Mitgründer von BitMEX, hat ein Kursziel von 10.000 Dollar für Ethereum bis Ende 2026 gesetzt. Der Kurs notiert bei rund 2.467 Dollar nach einem Rückgang von etwa 1,8 Prozent in 24 Stunden. In zwei Wochen Ende August flossen über eine Milliarde Dollar in die Spot-ETFs, der stärkste Zufluss seit dem Start der Fonds. Doch reicht ein 4x von 2.467 auf 10.000 Dollar aus, um die Gewinne zu erzielen, die Anleger suchen, oder liegt das größte Potenzial gerade ganz woanders?

Ethereum Prognose zwischen Rekord-ETF-Zuflüssen und sinkendem Angebot

Hayes veröffentlichte seine Prognose am 3. September in seinem Substack-Artikel Atención. Seiner Analyse zufolge wird der Kurs EURJPY von etwa 185 auf 140 fallen, was die Dollar-Liquidität massiv erhöht. Treasury-Rückkäufe lenken den Geldfluss in Richtung Risikoanlagen, und bei diesem Szenario wäre ein Kurs von 10.000 Dollar erreichbar, wie Yahoo Finance berichtete.

Die Spot-ETFs verzeichneten in der Woche vom 24. bis 28. August Nettozuflüsse von 824 Millionen Dollar, den höchsten Fünf-Tage-Wert überhaupt, so 24/7 Wall St. Die Folgewoche brachte weitere 218 Millionen Dollar. Am 10. September verloren Bitcoin-ETFs 120 Millionen Dollar, während die Fonds auf der anderen Seite weiter Zuflüsse verbuchten.

Die Bestände auf den Börsen liegen bei 14,92 Millionen Ether, dem niedrigsten Stand 2026, was bedeutet, dass weniger Coins zum sofortigen Verkauf bereitstehen. Standard Chartered hält sogar 40.000 Dollar im nächsten Jahrzehnt für möglich. Doch selbst bei 10.000 Dollar bleibt das ein Vierfaches vom aktuellen Kurs. Die Geschichte zeigt, dass die größten Vermögen im Coinmarkt nie durch ein 4x auf einen Großcap entstanden sind, sondern durch frühe Einstiege, als der Preis noch in Bruchteilen eines Cents lag.

Pepeto und die Presale-Strategie, die große Coins nicht mehr bieten können

Genau dieses Muster wiederholt sich in jedem Zyklus, und deshalb lohnt sich ein Blick auf den Presale-Markt. Pepeto befindet sich in genau dieser Phase. Der günstigste Preis, zu dem der Token gehandelt wird, ist jetzt verfügbar, und die geplante Listung bringt den Token vor die größte Zielgruppe im Kryptomarkt. Frische Nachfrage trifft dann auf das Angebot, das die frühen Wallets bereits halten.

Genau aus diesem Moment heraus sind in der Vergangenheit die größten Krypto-Gewinne entstanden, und die Menschen, die sie erzielten, waren nicht klüger als andere, sie waren einfach zuerst da. Community-Energie allein hat den ursprünglichen Pepe von null auf einen Höchststand von über 10 Milliarden Dollar getrieben. Analytics Insight dokumentierte einen PEPE-Käufer, der 2.184 Dollar in 10,3 Millionen Dollar verwandelte. Pepeto wird heute zu dem gleichen niedrigen Ausgangspunkt verkauft, von dem solche Läufe starten, und sein Mitgründer ist derjenige, der den Pepe-Coin damals aufgebaut hat.

SolidProof hat den gesamten Code vor Beginn des Presales auditiert und verifiziert, sodass Käufer sich auf eine unabhängig geprüfte Sicherheitsbasis verlassen können. Dann kommen die Werkzeuge, und das ist der Teil, den kein älterer Meme-Coin bieten kann. Ein Swap kostet 0,00 Prozent, sodass ein Trader nur die Netzwerkgebühr zahlt. Eine Bridge transportiert Coins über fünf Blockchains für null Dollar in unter einer Minute, während Konkurrenten 15 bis 50 Dollar verlangen.

Diese Werkzeuge nutzt ein Trader jeden Tag, und jedes davon läuft auf demselben Token, sodass tägliche Nutzung zu täglichem Kaufdruck wird. Die Nachfrage ist in das Produkt eingebaut, statt von der Marktstimmung geliehen zu sein. Das ist das Stück, das der ursprüngliche Pepe nie hatte, und genau das macht Pepeto zu einem bemerkenswerten Projekt im Jahr 2026.

Fazit

Die Ethereum-Prognose von Arthur Hayes zeigt die Richtung, doch ein 4x reicht nicht, wenn die Vergangenheit 100x hervorgebracht hat. Der Presale von 2014 und die frühen Meme-Coin-Käufer beweisen es. Bei Pepeto kehren die erfahrensten Wallets im Kryptomarkt in jeder Runde zurück, immer zum Presale-Preis. Kapital, das jeden Zyklus, jeden Hype und jeden Crash überlebt hat, zahlt nicht für Vermutungen. Wenn solches Kapital immer wieder in denselben kleinen Token zurückkehrt, kennt es dieses Spiel aus gewonnenen Zyklen, und der aktuelle Presale-Preis könnte der niedrigste Einstieg sein, der jemals verfügbar war. Erfahrenem Geld früh zu folgen, war in jedem bisherigen Zyklus die Strategie, die reguläre Käufer zu vergleichbaren Ergebnissen geführt hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet Hayes' Prognose von 10.000 Dollar?

Hayes prognostiziert einen Kurs von 10.000 Dollar bis Ende 2026, gestützt auf steigende Dollar-Liquidität durch Fed-Bilanzausweitung und Treasury-Rückkäufe. In zwei Wochen flossen über eine Milliarde Dollar in die Spot-ETFs.

Wann ist das Pepeto-Listing auf Binance geplant?

Das genaue Datum steht noch nicht fest, wird aber zeitnah erwartet. Pepeto befindet sich in den letzten Vorbereitungsschritten, und Presale-Phasen werden regelmäßig schnell ausverkauft, wie auf der offiziellen Pepeto-Website beschrieben.