Krypto News Cardano: Leios bringt 6-fache Geschwindigkeit, doch reicht das für den Ausbruch über $0,25?

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Ein acht Jahre altes RSI-Signal auf dem ADA-Chart lässt Analysten von einem 14-fachen Anstieg auf $2,90 sprechen, doch der Kurs liegt noch weit davon entfernt. Gleichzeitig lieferte das Leios-Testnet einen Durchsatz sechsmal über dem aktuellen Mainnet, ein technischer Meilenstein, der das Netzwerk auf höhere DeFi-Aktivität vorbereitet. ADA notiert bei $0,22, gewann acht Prozent in einer Woche, doch die Bestätigung braucht einen Tagesschluss über $0,2587. Ob Cardano diesen September den Ausbruch schafft, entscheidet ein einziges Level, und dieser Artikel zeigt, wo das eigentliche Gewinnpotenzial dieses Zyklus liegt.

Krypto News Cardano: Leios-Testnet zeigt 6-fachen Durchsatz, während das RSI-Signal auf $2,90 deutet

Im ersten öffentlichen Testlauf erreichte Leios 26,8 Transaktionskilobytes pro Sekunde, wie CryptoSlate am 8. September berichtete. Das aktuelle Mainnet schafft 4,51 TxkB, Leios versechsfacht die Kapazität. Der Test lief 41 Tage, in der stabilen Schlussphase übernahm das Protokoll 54 Prozent des gesamten Datenverkehrs auf der Testkette. Input Output zielt auf eine Mainnet-Fertigstellung bis Ende 2026, räumt aber ein, dass ein solcher Zeitplan für ein Konsensupgrade ambitioniert ist, und ein Red Team testet parallel auf Schwachstellen.

Am selben Tag veröffentlichte ein bekannter Analyst-Account auf X ein Video über ein acht Jahre altes RSI-Signal. Der Analyst sieht $2,90 als Ziel, ein Plus von 14x vom aktuellen Niveau, wie CoinGabbar dokumentierte. ADA handelt bei $0,22 mit einer Marktkapitalisierung von 8 Milliarden Dollar. Die Bestätigung braucht $0,2587 als Tagesschluss, danach öffnen sich $0,3563 und $0,4380 als nächste Ziele. Das tägliche Handelsvolumen liegt bei 575 Millionen Dollar, ein gesundes Zeichen für Liquidität. Über 80 Prozent des maximalen ADA-Angebots von 45 Milliarden Token befinden sich bereits im Umlauf, was den Verwässerungsdruck für Halter begrenzt.

S.BLOX, die Sony-finanzierte Börse, nahm ADA kürzlich in Japan auf und schuf einen neuen Zugang zu einem regulierten Markt mit institutioneller Reichweite. Wale stockten laut CoinMarketCap ihre Bestände in den letzten Wochen auf, ein Zeichen für wachsendes institutionelles Interesse, das oft kommenden Preisbewegungen vorausgeht. Im Wochenchart bleibt der übergeordnete Trend jedoch bärisch, der 200-Tage-Durchschnitt fällt seit Februar 2026 kontinuierlich. Selbst wenn ADA den Ausbruch über $0,25 schafft, braucht ein 8-Milliarden-Dollar-Netzwerk Milliarden an frischem Kapital, um sich zu verdoppeln, und genau das öffnet den Blick auf Projekte, die noch ganz am Anfang stehen.

Pepeto: Warum ADA-Anleger jetzt auf dieses Presale-Projekt setzen

ADA braucht Milliarden, um sich zu verdoppeln. Ein Presale-Projekt braucht das nicht, und genau das macht den Unterschied zwischen Prozenten und Vielfachen. Was das Netzwerk über Jahre aufbaut, liefert Pepeto bereits: funktionierende Werkzeuge und echte Handelsaktivität vom ersten Tag.

Erfahrene Investoren sind bereits eingestiegen, $10,38 Mio. gesammelt in Rekordzeit beweisen das. Solche Anleger investieren nie blind, und bei Pepeto kam das Vertrauen, weil PepetoSwap mit 50 Millionen Dollar täglichem Volumen bereits live war. Die Börse berechnet 0,00 Prozent pro Swap, Uniswap nimmt 3 Dollar bei einem 1.000-Dollar-Handel. Das zieht Nachfrage direkt in den Token, und Nachfrage bewegt einen kleinen Coin härter als einen großen.

SolidProof hat den gesamten Pepeto-Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale startete, damit Käufer eine unabhängig bestätigte Sicherheitsgrundlage vorfinden. Dazu kommt die Meme-Seite: der Mitgründer baute den originalen Pepe-Coin, und Meme-Coins ohne Produkt schaffen täglich 40x. Shiba Inu ist der extreme Beweis, 1.000 Dollar im Jahr 2020 wurden am Höchststand zu über einer Milliarde. Pepeto startet mit dieser Energie und mit Werkzeugen, die bereits funktionieren. Shiba Inu hatte nur die Masse, kein Produkt.

Die aktuelle Phase füllt sich schneller als jede andere dieses Zyklus. Wer frühere Presale-Fenster verpasst hat, kennt den Preis des Wartens. Jetzt ist die Phase, nicht danach.

Fazit

Cardano steht technisch so stark da wie nie, doch 8 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung begrenzen das Aufwärtspotenzial auf Monate und Jahre. Die größten Gewinne jedes Zyklus gingen an diejenigen, die eingestiegen sind, als der Rest noch zögerte und die Bewertung noch niedrig war. Pepeto liegt im Bruchteil eines Cents, die Werkzeuge laufen, die Nachfrage wächst täglich, und die Phase füllt sich. Wer zögert, sieht den nächsten Preis. Der Zugang zum Presale steht auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was zeigt die neueste Krypto News zum Cardano Leios-Upgrade?

Das Leios-Testnet erreichte sechsfachen Durchsatz mit 26,8 TxkB pro Sekunde gegenüber 4,51 auf dem Mainnet. In der stabilen Phase übernahm Leios 54 Prozent des Datenverkehrs. Mainnet-Fertigstellung ist für Ende 2026 geplant.

Warum setzen erfahrene Händler jetzt auf den Pepeto-Presale?

$10,38 Mio. flossen schneller als in jeden anderen Presale dieses Zyklus. Erfahrene Händler sehen das frühe Shiba-Inu-Muster, diesmal mit gebührenfreier Börse, Live-Bridge und KI-Scanner. Der Presale ist ausschließlich über die offizielle Pepeto-Website zugänglich.