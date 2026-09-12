Krypto News: Dogecoin-Satellit startet in 3 Tagen, Wale halten 10 Milliarden Dollar, ein Presale wächst still

Anzeige / Werbung

In drei Tagen startet der erste komplett in Kryptowährung bezahlte Satellit ins All, und Dogecoin steht wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Token handelt 88 Prozent unter seinem Allzeithoch, doch die Wal-Bestände brechen gerade alle bisherigen Rekorde. Gleichzeitig zeigt Shiba Inu ein technisches Ausbruchsmuster, das Analysten beobachten. Doch ihre Marktkapitalisierung begrenzt, was an Rendite noch möglich ist. Wo genau landen die wirklich großen Gewinne in einem Meme-Coin-Zyklus?

Krypto News: Dogecoin vor dem Mondstart, Shiba Inu am Wendepunkt, doch die Mathematik der Marktkapitalisierung bleibt

Am 14. September startet SpaceX die DOGE-1 Mission von Cape Canaveral mit einer Falcon-9-Rakete. Die Mission wurde vollständig in Dogecoin bezahlt und ist damit der erste kryptofinanzierte Satellitenstart in der Geschichte der Raumfahrt. Elon Musk hat angekündigt, eine physische Dogecoin-Münze auf den Mond zu bringen. Laut Blockonomi haben die Wal-Bestände an DOGE einen Rekordwert von 10 Milliarden Dollar erreicht, und das Futures-Open-Interest liegt bei historischen 16,38 Milliarden DOGE.

Technische Analysten erkennen ein Cup-and-Handle-Muster auf dem 12-Stunden-Chart mit einem möglichen Ausbruchsziel bei 0,10 Dollar. Shiba Inu zeigt ein eigenes bullisches Signal und hat laut CoinEdition mehrere gleitende Durchschnitte zurückerobert. Der Token hat im dritten Quartal 2026 bereits eine Rendite von über 20 Prozent erzielt.

Doch die Mathematik der Marktkapitalisierung setzt beiden Coins klare Grenzen. Dogecoins Bewertung liegt bei rund 13,4 Milliarden Dollar, und ein 100-facher Anstieg von hier würde über eine Billion Dollar erfordern. Die wirklich großen Renditen in jedem bisherigen Zyklus kamen nie von Coins mit Milliardenbewertungen. Sie entstanden dort, wo Projekte noch klein waren, noch nicht an großen Börsen gelistet, und sich in der frühesten Phase ihrer Preisfindung befanden.

Pepeto: Drei Filter, die erfahrene Anleger auf jeden Presale anwenden, und ein Ethereum-Projekt, das alle drei besteht

Wer den nächsten DOGE-Moment vor dem Listing finden will, braucht ein System. In den letzten Monaten fällt ein Name immer wieder auf, wenn über den besten frühen Einstieg des Jahres gesprochen wird: Pepeto.

Genug erfahrene Wallets halten den Token, sodass das Projekt eine genaue Prüfung verdient hat. Diese Prüfung läuft über drei Filter, die Profis auf jeden Presale anwenden. Filter eins ist die Frage nach dem Nutzen: Erzeugt das DeFi-Produkt echte Nachfrage? In diesem Jahr hat der Markt aufgehört, für reine Erzählungen zu bezahlen, und drei Kosten belasten jedes Portfolio: Bridging, Swapping und Betrug.

Das EVM-Layer-2-Ökosystem von Pepeto wurde gebaut, um alle drei Probleme zu beseitigen. Cross-Chain-Transfers kosten anderswo zwischen 15 und 50 Dollar, die Bridge von Pepeto verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Kosten. Uniswap behält 0,3 Prozent von jedem Trade, PepetoSwap verlangt nichts. Eine KI-Schicht prüft jeden Smart Contract, bevor Kapital ihn berührt, und stoppt Betrug frühzeitig.

Die Nachfrage ist an die tatsächliche Nutzung gebunden, nicht an leere Worte, und die Architektur ist öffentlich einsehbar. Filter zwei ist das Audit, denn früh kaufen ohne Audit ist kein Mut, sondern ein Münzwurf. Die gesamte Codebasis wurde vor dem Start des Presales von SolidProof vollständig geprüft und verifiziert, jeder Smart Contract kontrolliert und freigegeben, sodass Käufer eine unabhängige Sicherheitsbestätigung haben.

Filter drei ist die Traktion, die Kennzahl, die sich nicht fälschen lässt. Dieser Presale hat sich durch die schwierigste Marktphase gefüllt: Als der Angstindex auf 19 fiel, floss bereits Kapital in dieses Projekt. Der Presale hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und die Runden schließen schneller als geplant. Alle Details finden Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit

Dogecoin bewegt sich mit dem DOGE-1 Start auf einen historischen Moment zu, und Shiba Inu zeigt technische Stärke im dritten Quartal. Für Anleger auf der Suche nach dem frühen Einstiegspunkt, den DOGE- und SHIB-Gewinner noch bereuen verpasst zu haben, bietet Pepeto ein vergleichbares Profil. Die DeFi-Werkzeuge stehen, das Audit ist bestanden, und der Presale setzt Rekorde in einem schwierigen Marktumfeld. Die Meme-Season baut sich auf, und in genau dieser Phase entstehen die größten Chancen eines Zyklus. Der Presale-Preis vor dem ersten Börsenlisting bietet das Renditepotenzial, das frühe DOGE- und SHIB-Käufer in vergleichbaren Phasen genutzt haben. Wer sich jetzt positioniert, sichert sich den niedrigsten Einstiegspunkt, den dieses Projekt jemals haben wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die DOGE-1 Mission und wie beeinflusst sie den Dogecoin-Kurs?

DOGE-1 ist ein CubeSat-Satellit, der am 14. September 2026 mit einer SpaceX Falcon 9 startet und vollständig in Dogecoin bezahlt wurde. Historisch reagiert DOGE auf Musk-Katalysatoren mit kurzfristigen Kursanstiegen.

Was ist Pepeto und warum fällt es gerade auf?

Pepeto ist ein Ethereum-basiertes Projekt mit gebührenfreier Handelsplattform PepetoSwap, Cross-Chain-Bridge und EVM-Layer-2-Architektur. SolidProof hat die gesamte Codebasis vor dem Presale-Start geprüft und verifiziert. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.