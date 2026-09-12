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XRP steht heute vor zwei Ereignissen, dem CPI-Bericht um 8:30 Uhr ET und der XRPL-Amendment-Aktivierung um 11:15 Uhr ET. Der Coin handelt bei rund 1,35 bis 1,38 Dollar, nachdem er im August 28,5 % zugelegt hat, den besten August seit 2021. Diese Krypto News zeigen eine Woche voller Katalysatoren für den XRP-Kurs. Am 15. September folgt die Abstimmung über den CLARITY Act im US-Senat. Doch neben dem grossen Coin baut ein Projekt eigene Cross-Chain-Infrastruktur auf. Dieser Artikel ordnet die Krypto News rund um XRP ein und zeigt, warum ein Presale in diesem Umfeld Aufmerksamkeit verdient.

Krypto News: Was passiert heute mit XRP am 11. September?

XRP handelt am 11. September zwischen 1,35 und 1,38 Dollar, wie Bitcoin Ethereum News berichtet. Der Coin legte im August beeindruckende 28,5 % zu, den stärksten August seit 2021, bevor Gewinnmitnahmen den Kurs vom Hoch bei 1,70 Dollar zurückholten. Der August-CPI-Bericht erscheint um 8:30 Uhr ET, wobei der Juli-CPI bei 3,4 % lag und der Kernwert bei 2,5 %. Wenige Stunden später wird das fixCleanup3_3_0-Amendment des XRP Ledger voraussichtlich um 11:15 Uhr ET aktiv. Dieses Amendment behebt Fehler in Vaults, Lending und dem AMM-Protokoll aus Version 3.3.0.

Mastercard stellte am 9. September Agent Connect vor, eine Plattform, auf der KI-Assistenten Zahlungen mit RLUSD abwickeln können, wie CoinMarketCap meldete. US-Spot-XRP-ETFs verzeichneten 11 Tage in Folge positive Zuflüsse und sammelten insgesamt 1,68 Milliarden Dollar ein.

Am 15. September steht die Cloture-Abstimmung über den CLARITY Act im US-Senat an, ein Schritt, der 60 Stimmen erfordert. Dieses Gesetz würde XRP zusammen mit Bitcoin und Ethereum als digitale Ware unter CFTC-Aufsicht einstufen. Die technische Analyse zeigt Widerstand bei 1,45 bis 1,50 Dollar und Unterstützung bei 1,30 bis 1,35 Dollar. Ein Ausbruch über 1,50 Dollar könnte laut Analysten den Weg Richtung 2,10 Dollar öffnen. Angesichts dieser Krypto News stellt sich die Frage, wo schnelle und kostenlose Transfers zwischen Blockchains bereits heute Realität sind.

Pepeto: Warum die kostenlose Bridge in diesen Krypto News eine Rolle spielt

Die Krypto News dieser Woche zeigen, dass institutionelles Geld schnelle und günstige Blockchain-Wege bevorzugt. Pepeto baut genau das, eine kostenlose Cross-Chain-Bridge über fünf Netzwerke.

Grosse Institutionen mussten eigene Plattformen bauen, um einen einzigen Coin zwischen zwei Standorten zu bewegen. Pepeto gibt jedem Nutzer diese Möglichkeit, auf fünf Chains, völlig kostenlos und ohne Zwischenhändler. Über 10,38 Millionen Dollar sind in den Presale geflossen, womit diese Phase zu rund 97 % verkauft ist. Seit Jahren gehört das Verschieben von Token zwischen verschiedenen Chains zu den teuersten Problemen im Kryptobereich. Konkurrierende Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer, und ein einzelner Vorgang kann sich über Stunden hinziehen.

Bei der Bridge von Pepeto werden die Coins zuerst in einem geprüften Smart Contract auf der Ausgangs-Chain verwahrt. Nachdem die Chain die Hinterlegung bestätigt, wird ein entsprechender Betrag auf der Ziel-Chain erzeugt. Kein Vermittler hat Zugriff auf die Gelder, und das Gesamtangebot des Tokens bleibt auf allen Chains identisch. Vor der Öffnung des Presales hat SolidProof jede Zeile des Codes auditiert und die Integrität der Smart Contracts bestätigt, damit Käufer auf eine geprüfte Grundlage setzen.

Im Entwicklerteam arbeitet ein ehemaliger Binance-Experte, der aus Erfahrung weiss, wie grosse Börsen mit Kapitalflüssen und Sicherheit umgehen. Zur Auswahl stehen die Netzwerke Arbitrum, Base, Solana, BNB Chain und Ethereum. Der Transfer kostet null Dollar an Bridge-Gebühr, nur die jeweilige Netzwerkgebühr fällt an, und die Coins landen in unter 60 Sekunden auf der Ziel-Chain. Aktuell kostet ein einzelner Pepeto-Token 0,000000188 Dollar. Käufer in dieser Phase sichern sich den niedrigsten Preis und damit das höchste Renditepotenzial vor dem erwarteten Binance-Listing.

Fazit

Die Krypto News zeigen XRP an einem Wendepunkt, doch von 1,35 auf 2,10 Dollar bleiben die prozentualen Gewinne begrenzt. Schnelle Wertbewegung zwischen Chains gewinnt, und Pepeto liefert das mit einer Bridge über fünf Netzwerke für null Dollar. Rund 97 % dieser Phase sind bereits verkauft, und der Presale-Preis liegt auf dem Niveau, das bei früheren Listings die grössten Kurssprünge ermöglicht hat. Alle Zahlen zur laufenden Phase stehen auf der offiziellen Pepeto-Website. Wer jetzt zum Presale-Preis kauft, sichert sich den Kursvorteil, der zwischen diesem Einstieg und dem Börsen-Listing entsteht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was passiert am 11. September mit dem XRP-Kurs?

CPI-Bericht und XRPL-Amendment treffen am 11. September aufeinander. Ein weicherer CPI-Wert könnte den Kurs über den Widerstand bei 1,45 bis 1,50 Dollar treiben.

Was hat Pepeto mit den Krypto News dieser Woche zu tun?

Pepeto liefert kostenlose Blockchain-Transfers über fünf Chains. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.