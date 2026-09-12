Xryma Plc erhält regulatorisches Grünes Licht für Prospekt

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Die Banktech-Gruppe Xryma Plc hat mit der Billigung ihres Prospekts durch die zypriotische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (CySEC) einen entscheidenden Meilenstein für den geplanten Börsengang an der Euronext Paris erreicht. Vor dem offiziellen Marktdebüt plant das regulierte E-Geld-Institut nun eine freiwillige vorbörsliche Liquiditätsfazilität für bestehende Aktionäre zur Preisfindung.

Xryma Plc gab kürzlich bekannt, dass ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer geplanten Börsennotierung erreicht wurde. Der Prospekt des Unternehmens wurde von der zuständigen Behörde, der zypriotischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (CySEC), am 14. Juli 2026 gebilligt. Das Unternehmen hat die CySEC gebeten, den gebilligten Prospekt gemäß der Prospektverordnung an die französische Finanzmarktaufsicht (Autorité des marchés financiers - AMF) zu notifizieren.

Ein Prospekt ist im Allgemeinen erforderlich, wenn Wertpapiere öffentlich angeboten oder zum Handel an einem EU-regulierten Markt zugelassen werden, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen und geltenden Ausnahmen. Bevor Wertpapiere Anlegern angeboten werden können, muss der Prospekt von der zuständigen Behörde gebilligt werden. Nach der Billigung muss er veröffentlicht und den Anlegern kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das EU-Prospektregelwerk zielt darauf ab, den Anlegerschutz und die Markteffizienz zu gewährleisten.

Ein von der CySEC gebilligter Prospekt stellt einen bedeutenden unternehmerischen und regulatorischen Meilenstein dar. Diese Genehmigung spiegelt die starke Unternehmensführung (Governance), die Einhaltung regulatorischer Vorschriften und die solide Finanzlage des Unternehmens wider. Zudem unterstützt sie den strategischen Übergang zu den öffentlichen Kapitalmärkten. Für ein reguliertes E-Geld-Institut (EMI) zeigt die Erlangung der Prospektbilligung die Fähigkeit, strenge regulatorische Anforderungen zu erfüllen, während das Unternehmen gleichzeitig für seine nächste Wachstums- und Entwicklungsphase positioniert wird.

Fahrplan und nächste Schritte

Zum jetzigen Zeitpunkt hat Xryma Plc ihren operativen Fahrplan angepasst: Anstatt ein sofortiges Marktdebüt anzustreben, plant das Unternehmen, innerhalb der nächsten zwölf Monate erneut die Zulassung zur Notierung an der Euronext Paris zu beantragen. Jede Notierung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Euronext und gegebenenfalls weiterer Aufsichtsbehörden. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die Genehmigung erteilt wird oder wann eine Zulassung erfolgt.

Als Teil der nächsten Phase wird Xryma Plc eine freiwillige vorbörsliche Liquiditätsfazilität und ein Verfahren zur Preisfindung für berechtigte bestehende Aktionäre einführen. Die Fazilität soll eine geordnete Teilnahme vor der geplanten Notierung ermöglichen und die Ermittlung einer indikativen, marktbasierten Bewertung unterstützen. Alle Einzelheiten, einschließlich des geltenden Zeitplans, der Kriterien für die Berechtigung und der Teilnahmeverfahren, werden den Aktionären direkt mitgeteilt.

Die Billigung und das erwartete Passporting (die Notifizierung) des Prospekts stellen wichtige vorbereitende Schritte auf dem Weg zur beabsichtigten Zulassung des Unternehmens zum Handel dar. Xryma Plc wird weiterhin eng mit ihren Beratern und den zuständigen Behörden an den verbleibenden regulatorischen, operativen und marktrelevanten Anforderungen arbeiten. Weitere Ankündigungen bezüglich des Zeitplans für die Börsennotierung und der nächsten Schritte werden zu gegebenem Anlass erfolgen.

Der Prospekt ist auf der Investor-Relations-Website der Xryma-Gruppe unter https://www.xryma.com/investors verfügbar.

Über Xryma Plc

Xryma Plc ist ein Kandidat für die Börsennotierung an der Euronext Paris und eine Banktech-Gruppe, die reguliertes, grenzüberschreitendes Open Banking, internationalen Transaktionsbankverkehr und Echtzeit-Zahlungsdienste in der EU und im Vereinigten Königreich anbietet. Gleichzeitig bietet das Unternehmen unabhängig davon Bankensoftware und -technologie für Drittbanken und Finanzinstitute an.

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https://www.isx.financial

Quellen:

https://www.prnewswire.com/news-releases/xryma-plc-liquiditatsfazilitat-vor-der-borsennotierung-und-preisfindungsverfahren-302834136.html

https://www.xryma.com/newsroom

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