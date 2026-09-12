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Der Bitcoin Kurs ist unter 77.000 US-Dollar gerutscht und hat auf Wochensicht mehr als fünf Prozent verloren, doch die größten Krypto News für deutsche Anleger kommen aus Berlin. Das Finanzministerium will die steuerfreie Haltefrist abschaffen und Kryptogewinne künftig pauschal mit 25 Prozent besteuern. Bisher bleibt Ihr Gewinn in der Regel steuerfrei, wenn Sie Ihre Coins länger als ein Jahr halten. Endet damit ausgerechnet der Steuervorteil, der Deutschland zum Lieblingsland der Bitcoin-Anleger in Europa gemacht hat? Gleichzeitig drücken überraschend hohe US-Erzeugerpreise und die Angst vor einer Zinserhöhung auf den Kurs. Wir zeigen, was der Steuerplan bedeutet, wo Bitcoin jetzt Halt sucht und warum ein junges Projekt trotzdem Käufer anzieht.

Welche Krypto News bewegen den Bitcoin Kurs diese Woche?

Die erste kommt aus Berlin, wo das Finanzministerium seinen Steuerentwurf inzwischen bestätigt hat. Gelten soll die Regel nur für Coins, die ab 2027 gekauft werden, während ältere Bestände geschützt bleiben sollen. Kabinett, Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen, und aus der Union kommt bereits Gegenwind.

Die zweite kommt aus den USA, wo die Erzeugerpreise im August laut CoinDesk im Jahresvergleich um 5,4 Prozent statt der erwarteten 5,1 Prozent stiegen. Der Bitcoin Kurs fiel daraufhin um fast zwei Prozent auf knapp unter 77.000 US-Dollar, und 95 der 100 Coins im CoinDesk 100 gaben nach. Selbst Zcash verlor rund zwölf Prozent, liegt auf Monatssicht aber noch fast 145 Prozent vorne. Terminmärkte sehen die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed am 16. September inzwischen bei fast 70 Prozent.

Heute um 14.30 Uhr deutscher Zeit folgen die US-Verbraucherpreise, für die Ökonomen laut CNBC 3,4 Prozent erwarten. Bitcoin notiert dabei nur knapp über 76.270 US-Dollar, einer Marke, die Bitget-Analyst Lewis Huang als wichtige Haltelinie sieht. Selbst ein Sprung auf 100.000 US-Dollar brächte dem Marktführer von hier aus nur rund 30 Prozent. Die spannendere Frage lautet deshalb, wo Anleger mehr Potenzial finden, ohne auf Berlin oder Washington zu warten.

Warum taucht Pepeto in den Krypto News auf, während Berlin und die Fed bremsen?

Die Antwort liegt für viele Anleger dort, wo das Geld schon fließt, während Bitcoin an seiner Haltelinie klebt. Wer in diesen Tagen nach Krypto News sucht, stößt dabei auffällig oft auf Pepeto. Der Presale hat bereits mehr als 10,38 Millionen US-Dollar eingesammelt und füllt sich Stufe für Stufe weiter. Seine Käufer haben dieselben Nachrichten gelesen wie alle anderen, nur haben sie früher gehandelt.

Trader wollen die Zeit nicht verschenken, in der sich der Markt noch sortiert. Pepeto ist der Meme Coin, der aus genau dieser Wartezeit ein Produkt gemacht hat, das jeder nutzen kann. Der Markt dahinter ist riesig, denn rund 500 Millionen Menschen besitzen Krypto, holen aus ihren Coins aber bisher kaum etwas heraus. Die Werkzeuge dafür laufen schon heute live, von der eigenen Börse über die Bridge bis zum Sicherheitsscanner.

Einsteigen lässt sich dabei von überall, denn die Bridge verschiebt Token in weniger als 60 Sekunden und ohne eigene Gebühr zwischen Ethereum, Solana, BNB Chain, Arbitrum und Base. Wer eingestiegen ist, tauscht auf der integrierten Börse zu 0,00 Prozent Gebühr. Der Preis liegt heute bei gerade einmal 0,000000188 US-Dollar und lässt damit enorm viel Luft nach oben.

Analysten sehen nach einer Binance-Notierung Potenzial für das 100-Fache, womit aus heute investierten 2.000 US-Dollar rechnerisch 200.000 US-Dollar würden. Jede neue Stufe hebt den Preis weiter an, und wer jetzt einsteigt, kauft vor der nächsten Erhöhung. Während Berlin noch Gesetze schreibt, läuft die aktuelle Stufe längst, und sie wartet auf niemanden.

Fazit

Bitcoin steckt nach den Krypto News dieser Woche zwischen Steuerplänen und Zinsangst fest. Das große Vielfache entsteht in solchen Phasen selten beim Marktführer, sondern bei Projekten, die noch am Anfang stehen. Wer Zcash im März bei rund 200 US-Dollar sah, kennt das Muster eines abgeschriebenen Coins mit wachsender Anhängerschaft. Shiba Inu zeigte Anfang 2021 dasselbe Muster, kurz bevor der Coin aus Taschengeld echte Vermögen machte. Pepeto zeigt dieses Muster heute mit über 10,38 Millionen US-Dollar im Presale, während der Bitcoin-Chart stockt. Wer jetzt vor dem Ende dieser Stufe einsteigt, gehört zu den Käufern, denen eine Binance-Notierung ein kleines Vermögen bescheren könnte, und auf der offiziellen Pepeto-Website läuft bereits der Countdown.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News heute?

Die wichtigsten Krypto News heute sind der Steuerentwurf aus Berlin und die hohen US-Erzeugerpreise, die den Bitcoin Kurs unter 77.000 US-Dollar gedrückt haben.

Was muss passieren, damit Pepeto das 100-Fache erreicht?

Pepeto braucht vor allem eine Notierung bei Binance, die laut Projekt näher rückt, und Analysten sehen ab dem aktuellen Stufenpreis Potenzial für das 100-Fache. Wie viel Platz in dieser Stufe noch bleibt, zeigt die offizielle Pepeto-Website.