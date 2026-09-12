Bernstein startet die Bewertung der Shopify-Aktie mit "Outperform" und einem Kursziel von 160 US$. Ausgehend vom aktuellen Kurs von rund 131 US$ entspricht das einem Potenzial von etwa +22%. Die operative Entwicklung liefert durchaus Argumente für weitere Kursgewinne. Allerdings würde Shopify beim Erreichen des Kursziels bereits mit mehr als 200 Milliarden US$ bewertet - entsprechend hoch sind die Erwartungen. Shopify: Wachstum von mehr als 30% Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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