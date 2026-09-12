Adobe hat am Donnerstagabend die mit großer Spannung erwarteten Quartalszahlen vorgelegt und konnte die Börse damit nicht überzeugen. Zwar setzte sich der starke Kursrückgang in den Tagen zuvor nicht fort, aber eine Kurserholung gelang der Adobe-Aktie ebenso nicht. Wie könnte es nun mit der Adobe-Aktie weitergehen? Ein paar negative Stimmen Auf die Quartalszahlen haben bereits viele Banken mit Kurszieländerungen reagiert und diese fielen gemischt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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