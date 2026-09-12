Die Dell-Aktie hat gestern einen kräftigen Sprung nach oben gemacht und um +11,98% zugelegt. Damit notiert der Kurs inzwischen bei 567,29 US$ und hat zugleich den Ausbruch auf ein neues Rekordhoch geschafft. Nach diesem starken Kaufsignal stellt sich nun die entscheidende Frage: Wie weit kann die Rallye noch laufen? Chartanalyse zur Dell-Aktie Auch fundamental überzeugte Dell zuletzt: Im abgelaufenen Quartal erzielte das Unternehmen einen bereinigten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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