BNB News: Rückkehr über 100 Milliarden und ein Kursziel, das die Branche überrascht

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BNB hat in der ersten Septemberwoche die Marktkapitalisierung von 100 Milliarden Dollar zurückerobert. Der Kurs stieg um sieben Prozent auf ein Wochenhoch von 779 Dollar, während Bitcoin nur 1,2 Prozent zulegte. Tokenisierte Aktien auf der BNB Chain erreichten mit 3,1 Milliarden Dollar einen neuen Rekord, und Standard Chartered hat sein Jahresendziel auf 1.755 Dollar gesetzt. Wenn ein Token bei 100 Milliarden Dollar steht, wie viel Wachstum bleibt dann tatsächlich übrig. Dieser Artikel ordnet die BNB News ein und zeigt, wo das eigentliche Renditepotenzial im Markt liegt.

BNB News im September: 100-Milliarden-Comeback trifft auf Rekord bei tokenisierten Aktien

BNB handelt aktuell bei rund 710 Dollar nach einem Rücksetzer vom Wochenhoch. Am 6. September erreichte der Kurs 779 Dollar und schob die Marktkapitalisierung über 100 Milliarden Dollar, laut CoinMarketCap. BNB rangiert damit auf Platz vier aller Kryptowährungen. Das Allzeithoch liegt bei 1.370 Dollar vom Oktober 2025, was zeigt, dass noch Raum nach oben besteht.

Tokenisierte Aktien haben laut Token Terminal ein Allzeithoch von 3,1 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung erreicht. Die BNB Chain führt diesen Sektor mit 32,7 Prozent und rund einer Milliarde Dollar an tokenisierten Wertpapieren an. Binances bStocks erreichte seit dem Start im Juni ein kumuliertes Handelsvolumen von über 19 Milliarden Dollar, mit mehr als 700 Aktien und ETFs als Token auf der Chain.

Standard Chartered setzt mit 1.755 Dollar das bullischste Kursziel aller großen Analysehäuser. Analyst Geoff Kendrick stützt die Prognose auf die deflationären Token-Burns und Binances strukturelle Marktposition. Von 710 auf 1.755 Dollar wäre ein Anstieg von 147 Prozent, solide bei einer Bewertung von 100 Milliarden Dollar. Wer in früheren Zyklen nach dem wirklich großen Sprung suchte, fand ihn laut den BNB News der Vergangenheit nie bei einem Coin, der bereits so hoch bewertet war.

Pepeto: Der Presale, der dem BNB-Modell von 2017 folgt

Genau diese Frage lenkt den Blick auf Projekte, die heute dort stehen, wo BNB im Jahr 2017 stand. Wer die BNB News aufmerksam liest, erkennt das Muster: das Modell funktioniert, die Frage ist nur, wo es noch am Anfang steht. Das Geld hat einen Teil dieser Frage bereits beantwortet. Mehr als 10,38 Millionen Dollar stecken im Pepeto-Presale, und Kapital in dieser Größenordnung sammelt sich nicht zufällig um einen Token.

Binance war 2017 eine Börse, dann eine Blockchain, dann ein Coin im Zentrum, und dieser Coin stieg von Cent-Beträgen auf Hunderte Dollar. Wer heute unter die Oberfläche von Pepeto schaut, findet dieselben drei Bausteine bereits im Betrieb. PepetoSwap handelt ohne Gebühren und wurde bei einem täglichen Volumen von 50 Millionen Dollar getestet. Die Bridge bewegt Token über fünf Blockchains in weniger als einer Minute ohne Kosten, und der Sicherheitsscanner prüft jeden Vertrag, bevor ein Trade ausgeführt wird.

Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam, und ein Binance-Listing rückt näher. Vor dem Start des Presales hat das Sicherheitsunternehmen SolidProof ein vollständiges Audit der gesamten Codebasis durchgeführt und veröffentlicht, was den Teilnehmern eine überprüfbare Grundlage für ihr Vertrauen gibt. DOGE, SHIB und PEPE durchliefen denselben Weg, keiner mit einem fertigen Produkt beim Start, nur mit einer Gemeinschaft, die nicht verstummen wollte.

Pepeto gehört in dieselbe Kategorie, ein Meme-Coin, dessen Mitgründer den originalen Pepe erschaffen hat. Medien wie CryptoSlate, CryptoDaily und CoinPedia haben bereits über das Projekt berichtet, was die Aufmerksamkeit über den üblichen Presale-Kreis hinaus trägt.

Der Unterschied zu den genannten Vorgängern ist der konkrete Nutzen, der dem Token eine Funktion gibt, die über reine Spekulation hinausgeht. Wer die Mathematik hinter BNBs Aufstieg von 0,10 Dollar versteht, erkennt das Renditepotenzial, das zum aktuellen Presale-Preis steckt. Alle Informationen finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit

Die BNB News im September zeigen, dass BNB seinen Platz unter den größten Kryptowährungen gefestigt hat. Doch die Geschichte der Zyklen zeigt, dass die größten Gewinne nie beim Marktführer entstehen. BNB bleibt solide, doch bei einer Bewertung von 100 Milliarden Dollar bleibt das Renditepotenzial überschaubar. Pepeto folgt demselben Börsen-Token-Modell, das BNB aufgebaut hat, ohne Listing, zu einem Bruchteil eines Cents, mit 43.000 Käufern im Presale. Wer heute einsteigt, sichert sich das Potenzial einer Phase, die historisch die höchsten Renditen liefert. Der Presale-Preis steigt mit jeder Phase.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum hat BNB im September 2026 die 100-Milliarden-Marke zurückerobert?

Die jüngsten BNB News zeigen einen Anstieg auf 779 Dollar, getrieben von 32,7 Prozent Marktanteil bei tokenisierten Aktien und einem Standard-Chartered-Kursziel von 1.755 Dollar.

Was ist Pepeto und warum beobachten Anleger den Presale?

Pepeto folgt dem Börsen-Token-Modell von BNB mit Handelsplattform, Bridge und Sicherheitsscanner. SolidProof hat den Code auditiert. Weitere Informationen bietet die offizielle Pepeto-Website.