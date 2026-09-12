Mit Daytrading Geld verdienen? Diese 2 Indikatoren machen den Unterschied

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Kann profitables Daytrading wirklich so einfach sein? Dr. Daniel Sinnig zeigt, warum er heute auf zehn Monitore und überladene Charts verzichtet - und stattdessen mit nur einer Chart und zwei gezielt eingesetzten Indikatoren nach attraktiven Trading-Chancen sucht.

Im Mittelpunkt stehen versteckte Liquiditätszonen, die als Unterstützung oder Widerstand im Markt wirken können. Sie erfahren, wie Daniel sogenannte "Liquidity Captures" erkennt und daraus sein Power-Bounce-Setup ableitet. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus Kurszone, außergewöhnlichem Handelsvolumen und übergeordnetem Trend.

Anhand konkreter Beispiele aus Nasdaq, S&P 500, DAX, Gold, Bitcoin und verschiedenen Rohstoff-Futures zeigt Daniel, welche Signale für einen Einstieg sprechen - und welche vermeintlichen Chancen er bewusst auslässt. Außerdem geht es um Stop-Loss, Gewinnziel, Chancen-Risiko-Verhältnis und den praktischen Einsatz von Alerts in TradingView.

Entdecken Sie einen strukturierten Ansatz, der sich nicht nur für das Daytrading, sondern auch für Swingtrades und längerfristige Aktien- oder Optionsstrategien nutzen lässt. Jetzt ansehen und erfahren, wie Sie komplexe Charts auf klare, wiederholbare Handelssignale reduzieren können.

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Risikohinweis

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