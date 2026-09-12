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XRP verliert in einer Woche 6,45 Prozent und sitzt direkt auf dem 200-Tage-Durchschnitt bei 1,34 Dollar. Heute aktiviert das Netzwerk das Update fixCleanup3_3_0, am Montag stimmt der US-Senat über den CLARITY Act ab, einen Tag später entscheidet die Fed über die Zinsen. Die XRP Prognose hängt an drei Terminen mit binärem Ausgang in fünf Tagen. Die Spot-ETFs sammelten kumuliert 1,66 Milliarden Dollar ein, doch Ripple drückt jeden Monat eine Milliarde frische Token auf den Markt. Dieser Artikel ordnet die Daten ein und zeigt, wohin das Geld fließt, wenn der Kurs stillsteht.

XRP Prognose aktuell: Drei Termine entscheiden über den Kurs

XRP notiert am 11. September bei 1,35 Dollar und ist der schwächste Wert der Top 5 in dieser Woche, laut CryptoTicker. Auf Wochensicht stehen 6,45 Prozent Minus. Die Marktkapitalisierung liegt bei 85 Milliarden Dollar, das Tagesvolumen bei 2,54 Milliarden. Der Coin steht 63 Prozent unter dem Zyklushoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025.

Das Ledger-Update fixCleanup3_3_0 wird heute aktiviert, nachdem 82,86 Prozent der Validatoren zugestimmt haben. Am 15. September stimmt der Senat über den CLARITY Act ab, der XRP als Rohstoff einstufen könnte. Polymarket sieht die Chance auf Verabschiedung bei nur 20 Prozent, laut BTC-ECHO. Einen Tag später entscheidet die Fed, und der Markt preist mit 60 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung ein. Die Spot-ETFs sammelten 1,66 Milliarden Dollar, doch die wöchentlichen Zuflüsse schrumpften auf 1,55 Millionen. Ripple gibt monatlich eine Milliarde Token frei, netto gelangen 200 bis 400 Millionen XRP in den Umlauf.

Unterstützung liegt zwischen 1,30 und 1,34 Dollar, Widerstand bei 1,40 und dann bei 1,55 Dollar. Selbst im besten Szenario sehen Analysten 2,12 Dollar. Bei 85 Milliarden Dollar Bewertung braucht jede Verdopplung Milliarden an frischem Kapital, mehr als manche Projekte insgesamt einsammeln. Genau das macht den Unterschied zwischen einem Coin dieser Größe und einem Presale, der sein Renditepotenzial noch vor sich hat.

Pepeto: Das Renditepotenzial, das XRP bei 85 Milliarden nicht mehr hat

Ein Coin mit 85 Milliarden Dollar Bewertung braucht Milliarden, um sich zu verdoppeln. Das Renditepotenzial, das frühe XRP-Käufer einst hatten, liegt heute bei Projekten, die noch vor ihrer Börsennotierung stehen.

PepetoSwap läuft bereits, und die Börse löst das Problem, das Trader am meisten Geld kostet. Ein Trade über 100.000 Dollar kostet auf Uniswap 300 Dollar und auf PancakeSwap 250 Dollar. Auf PepetoSwap liegt die Gebühr bei 0,00 Prozent, der Nutzer zahlt nur die kleine Netzwerkgebühr. Über 200 Trades mit jeweils 5.000 Dollar bleiben so 3.000 Dollar im eigenen Wallet statt in der Kasse einer Börse. Während XRP zurückfällt, können Nutzer dort Limit-Orders setzen oder schrittweise kaufen, bevor der nächste Impuls kommt.

Jeder Trade wird vor Bots geschützt, die versuchen, Orders vorwegzunehmen, und ein Sicherheitsscan prüft jeden Token im Vorfeld. SolidProof hat den gesamten Code des Projekts geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass Käufer auf eine unabhängig auditierte Grundlage vertrauen können. Mehr als 10,38 Millionen Dollar flossen bereits in den Presale, während der breite Markt schwächelte.

Der Einstiegspreis liegt bei 0,000000188 Dollar, und jede Stufe verkauft höher als die vorherige. Der aktuelle Preis kommt nicht zurück, sobald die laufende Stufe schließt. Wer heute einsteigt, tut das vor einer erwarteten Börsennotierung, die den Abstand zum Marktpreis sichtbar machen wird.

Wer bei XRP unter einem Cent gekauft hat, stand 2018 vor derselben Entscheidung und musste handeln, bevor der breite Markt es für sicher erklärte. Ein Coin mit 85 Milliarden Dollar Bewertung kann dieses Renditepotenzial von hier aus nicht mehr bieten. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt einen Coin, der zwischen Ledger-Update und Senatsvotum auf eine Entscheidung wartet, während Milliarden Dollar in einen Presale fließen, den der breite Markt noch nicht auf dem Schirm hat. Mehr als 10,38 Millionen Dollar kamen in Pepeto zusammen, während XRP um sechs Prozent fiel. XRP-Käufer, die 2014 unter einem Cent einstiegen, hatten dieselben Zweifel, und bis Januar 2018 war die einzige Frage, warum sie nicht mehr gekauft hatten. Die offizielle Pepeto-Website zeigt einen Presale, dessen aktuelle Stufe nicht ewig offen bleibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wo steht XRP im September 2026?

XRP notiert bei 1,35 Dollar mit Unterstützung zwischen 1,30 und 1,34 Dollar. Das Ledger-Update wird am 11. September aktiviert, die Senatsabstimmung folgt am 15. September.

Warum rückt Pepeto bei Krypto-Anlegern in den Fokus?

Pepeto betreibt eine aktive Börse ohne Swap-Gebühren, geprüft von SolidProof. Das Renditepotenzial ergibt sich aus dem Presale-Preis vor der erwarteten Börsennotierung. Die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com zeigt den aktuellen Stand.