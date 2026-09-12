Als Oracle im Juni über die Zahlen zum 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 berichtete, geriet die Aktie ins Straucheln. Der Markt reagierte recht verschnupft auf das damalige Zahlenwerk. Dieses Mal sollte alles anders werden. Und in der Tat reagierte der Markt zunächst recht wohlwollend auf die Zahlen zum 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027. Das Blatt wendete sich jedoch. Droht der Aktie des Software- und Datencenter-Konzerns nun ein heftiges ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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