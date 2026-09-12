Bei Nordex kehrt nach der jüngsten Kursschwäche wieder Schwung zurück. Mit einem Plus von rund neun Prozent setzt sich die Aktie am Montag an die MDAX-Spitze. Auslöser ist eine Hochstufung der Bank of America. Analyst Alexander Jones hebt seine Empfehlung von "Neutral" auf "Buy" und das Kursziel von 50 auf 54 Euro an. Seine These: Der Windkraftanlagenbauer könnte profitabler werden, als es die bisherigen Gewinnerwartungen unterstellen. Testen Sie ihre Anlage-und Tradingstrategien im beliebten Börsenspiel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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