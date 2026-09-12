Bitcoin Prognose: Golden Cross bestätigt, doch der Kurs fällt unter 77.000 Dollar

Anzeige / Werbung

Bitcoin eröffnete am 11. September 2026 bei 76.535 Dollar, dem tiefsten Stand seit zwei Wochen. Drei Tage zuvor hatte sich das erste Golden Cross seit über einem Jahr auf dem Tageschart gebildet. Die letzten drei solcher Signale leiteten jeweils Rallys von 50, 45 und 60 Prozent ein. Diesmal trifft das bullische Muster auf eine Wand aus Gegenwind: Die Kerninflation kam heißer als erwartet, die Fed könnte am 16. September die Zinsen erhöhen, und der Kurs fällt trotz 3,8 Milliarden Dollar an ETF-Zuflüssen. Die Bitcoin Prognose für September entscheidet sich jetzt an der Marke von 76.500 Dollar.

Was bedeutet das Golden Cross für die Bitcoin Prognose im September?

Am 8. September kreuzte Bitcoins 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt von unten, wie Cryptonomist berichtete. Es war das dreizehnte Golden Cross in der gesamten Geschichte von Bitcoin und zugleich das erste seit dem Death Cross im November 2025. Zum Zeitpunkt der Kreuzung notierte BTC bei 78.350 Dollar, nachdem der Kurs seit dem Juni-Tief bei 58.000 Dollar bereits 37 Prozent zugelegt hatte. Am 11. September lag er nur noch bei 76.700 Dollar.

Auf Wochenbasis verlor Bitcoin fünf Prozent, wie CoinDesk berichtete. Die Kerninflation stieg im August um 0,3 Prozent im Monatsvergleich, über der Prognose von 0,2 Prozent. Das CME FedWatch Tool zeigt eine Zinserhöhung am 16. September mit 69 Prozent Wahrscheinlichkeit an, gegenüber 48 Prozent noch vor einem Monat. Ölpreise über 104 Dollar pro Barrel verschärfen das Inflationsrisiko, nachdem Brent allein seit Montag um acht Prozent gestiegen ist.

Allein am 3. September flossen 731 Millionen Dollar in die Spot-Bitcoin-ETFs, über drei Wochen summierten sich die Zuflüsse auf insgesamt 3,8 Milliarden Dollar. Die Unterstützung liegt bei 76.500, der Widerstand bei 82.000 Dollar. Wenn ein solches Signal frisches Kapital anzieht, verschiebt sich die Frage von Kurszielen hin zum Schutz dieses Geldes.

Warum rückt Pepeto gerade jetzt in den Fokus?

Ein Golden Cross bringt neue Käufer in den Kryptomarkt, doch genau diese Welle zieht auch betrügerische Projekte an. Ein Werkzeug, das Verträge vor dem Handel prüft, ist in diesem Moment wertvoller als jedes Kursziel.

Pepeto ist ein Presale, der kleinen Anlegern den Vorteil verschafft, den sonst nur Großinvestoren für sich behalten. Alle drei Werkzeuge sind bereits aktiv und einsatzbereit. Die meisten Anleger erfahren erst dann von einer Falle, wenn ihr Geld bereits festsitzt. Pepeto kehrt diese Reihenfolge um und prüft, bevor Geld fließt.

Der Sicherheitsscanner analysiert einen Token vor dem Kauf anhand von 42 Datenpunkten aus dem Vertrag und der aktiven Blockchain. Er simuliert einen Kauf und einen Verkauf auf einer Kopie des Netzwerks. Das Ergebnis ist eine Bewertung von 0 bis 100 und ein klares Urteil. Trades mit ernsthaften Warnsignalen werden automatisch blockiert, bevor das Geld die eigene Wallet verlässt.

Das Team hinter dem Projekt kennt die Mechanismen solcher Fallen genau. Der Mitgründer hat den ursprünglichen Pepe Token ins Leben gerufen, und ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam. Bevor der Presale gestartet wurde, hat SolidProof den gesamten Code geprüft und verifiziert, sodass Käufer von Anfang an auf eine unabhängige Sicherheitsbewertung vertrauen können.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar an Einzahlungen belegen das Vertrauen der bisherigen Käufer, und diese Phase ist fast ausverkauft. Der aktuelle Preis liegt bei 0,000000188 Dollar und steigt mit jeder neuen Stufe. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den Abstand zum Listing-Preis, und genau dieser Abstand ist das Renditefenster, das bei vergleichbaren Presales die größten Gewinne erzeugt hat. Der nächste große Schritt ist das Binance-Listing, das sich abzeichnet und die gesamte Bewertung neu ordnen könnte.

Fazit

Die Aussichten für BTC deuten auf höhere Kurse hin, doch die größten Hebel dieses Zyklus entstehen nicht bei 77.000 Dollar. Das lebensverändernde Kapital in BTC ging an jene, die unter 16.000 Dollar im Herbst 2022 gekauft hatten, bevor der Kurs auf 126.200 Dollar lief. Pepeto bietet genau jetzt das Renditepotenzial der Frühphase, mit funktionierenden Werkzeugen, einem Pepe-Mitgründer und einem Binance-Listing, das näher rückt. Wer vor dem Listing kauft, kauft zum niedrigsten Preis, den es jemals geben wird. Auf der offiziellen Pepeto-Website ist zu sehen, wie viel von dieser Stufe noch übrig ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für September 2026?

Das Golden Cross eröffnet Kursziele von 82.000 bis 85.000 Dollar, doch die heiße Kerninflation und eine mögliche Zinserhöhung am 16. September halten den Kurs zunächst unter Druck.

Warum interessieren sich Anleger gerade für Pepeto?

Pepeto verkauft noch zum Presale-Preis auf der offiziellen Pepeto-Website, während drei aktive Werkzeuge und ein bevorstehendes Binance-Listing den Abstand zu gewöhnlichen Meme-Coins vergrößern.