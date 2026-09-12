Ethereum Prognose am CPI-Tag: Warum 4,9 Prozent aller ETH in einer Hand den Kurs verändern

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Ethereum eröffnete den Freitag bei 2.437 Dollar, dem tiefsten Wert seit zwei Wochen, und der entscheidende Inflationsbericht steht heute an. Im August legte ETH 32,6 Prozent zu und sprang von 1.900 auf über 2.500 Dollar. Seitdem pendelt der Kurs in einer engen Spanne unter 2.510 Dollar, ohne den Ausbruch zu schaffen. Das FedWatch Tool zeigt 69,4 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung am 16. September, und höhere Zinsen drücken auf Kryptowerte. Gleichzeitig kauft ein Konzern jede Woche weiter ETH und hält bereits 4,9 Prozent des gesamten Angebots. Die Ethereum Prognose hängt an diesen beiden Kräften, und parallel zieht ein Presale mit einer aktiven Börse Kapital an.

Was die Ethereum Prognose diese Woche bewegt

ETH eröffnete am 11. September 2026 bei 2.437,02 Dollar, 1,2 Prozent unter dem Vortag, wie Yahoo Finance berichtet. Bitcoin fiel am selben Morgen unter 77.000 Dollar. Der CPI-Bericht für August erscheint heute und bestimmt die Erwartungen an die Fed-Sitzung am 16. September.

Laut dem FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei 69,4 Prozent, vor einem Monat stand sie noch unter 50 Prozent. Im August sprang ETH um 32,6 Prozent von 1.900 auf über 2.500 Dollar, wie wallstreet-online berichtet. Am 8. September erreichte der Kurs 2.507 Dollar, drei Dollar unter dem Widerstand, und fiel sofort zurück. Die ETF-Zuflüsse lagen Ende August bei 824 Millionen Dollar in einer Woche, dem stärksten Wert seit Handelsstart der Fonds. Das Gesamtvermögen der ETH-Fonds steht bei 15,57 Milliarden Dollar. Gleichzeitig rückt das Glamsterdam-Upgrade näher, das die Gasgebühren um bis zu 78 Prozent senken soll.

Bitmine hält 5,93 Millionen ETH und kauft seit Juni 2025 jede Woche ohne Unterbrechung. Dieser Bestand entspricht 4,9 Prozent des Angebots im Wert von 14,8 Milliarden Dollar. Am 8. September verzeichneten die ETH-Fonds einen Abfluss von 24,29 Millionen Dollar, den ersten nach zwei Wochen ununterbrochener Zuflüsse. Die Septemberprognose von CoinDCX liegt bei 2.800 Dollar, bestenfalls zwölf Prozent vom aktuellen Niveau über mehrere Wochen. Diese Rechnung führt erfahrene Anleger dazu, nach einem Einstieg zu suchen, bei dem die Ausgangsgröße eine völlig andere Mathematik erlaubt.

Warum Pepeto während der ETH-Seitwärtsphase auffällt

Bitmines wöchentliche Käufe zeigen, dass großes Kapital in Projekte mit funktionierender Infrastruktur fließt. Wer über die etablierten Coins hinausschaut, findet dieselbe Logik in einem Presale, dessen Werkzeuge bereits aktiv sind und dessen Preis sich mit dem Listing verändert.

Genau dieser Trend erklärt, warum Pepeto immer häufiger ins Blickfeld gerät. Während große Börsen Handelsinfrastruktur für etablierte Coins aufbauen, schließt Pepeto eine Lücke, die Trader täglich spüren. PepetoSwap erhebt 0,00 Prozent Gebühren auf jeden Tausch. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar und auf PancakeSwap 2,50 Dollar, auf PepetoSwap ist derselbe Trade kostenlos. Wer 200 Trades zu je 5.000 Dollar im Monat durchführt, behält rund 3.000 Dollar, die auf anderen Plattformen als Gebühren verschwinden.

Die Börse verarbeitet ein tägliches Volumen von 50 Millionen Dollar. Das ist ein fertiges Produkt, kein Entwurf. Daneben arbeitet ein Risikoscanner, der 42 Prüfpunkte bei jedem Token durchläuft und verdächtige Token automatisch blockiert. Die meisten betrügerischen Coins bestehen eine oberflächliche Prüfung. Dieser Scanner erkennt versteckte Mint-Funktionen, verborgene Eigentümer und gefälschte Sperren, die ein schneller Blick übersieht.

Dieses Produkt hat mehr als 10,38 Millionen Dollar von Käufern angezogen. Der Token liegt bei 0,000000188 Dollar, und ein Listing steht bevor. Ein Mitgründer des ersten Pepe Coins steht hinter dem Projekt. SolidProof hat den gesamten Code in einem tiefen Audit geprüft und verifiziert, bevor der Presale gestartet wurde, was das Vertrauen in die technische Grundlage stärkt. Die Wallets, die jetzt einsteigen, sichern sich einen Preis, den es nach dem Listing nicht mehr gibt.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt bestenfalls das Zwei- bis Dreifache vom aktuellen Kurs. Solide Zahlen für einen großen Coin. Doch die Wallets, die Pepeto vor dem Listing entdeckt haben, rechnen mit einer völlig anderen Ausgangslage. Eine aktive Börse, ein abgeschlossenes Audit und mehr als 10,38 Millionen Dollar im Presale stehen hinter einem Projekt, das der Markt noch nicht eingepreist hat. Wer jetzt handelt, kauft zum Presale-Preis. Nach dem Listing ist dieser Zugang geschlossen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, was die nächste Runde kostet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was erwarten Analysten für ETH im September 2026?

Analysten sehen 2.800 Dollar als Septemberziel, wobei 2.534 Dollar der entscheidende Widerstand bleibt. Der CPI-Bericht und die Fed-Entscheidung am 16. September bestimmen die Richtung.

Warum beobachten Anleger Pepeto während der ETH-Seitwärtsphase?

Pepeto betreibt eine gebührenfreie Börse mit 50 Millionen Dollar täglichem Volumen und bietet ein fertiges Produkt, das der Markt noch nicht eingepreist hat. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.