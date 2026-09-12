GOLD: Frisches Aufwärtspotential?! - Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 38/2026

Der Goldpreis notiert aktuell nach dem dritten Wochenverlust in Folge bei 4.347,80 US-Dollar und startet im Vorfeld der neuen Handelswoche in einer richtungsweisenden Konsolidierungsphase. Während der Markt im 4-Stunden-Chart unterhalb der SMA200 kurzfristig leicht bärisch angeschlagen ist, bietet die starke Unterstützungszone um 4.268,40 US-Dollar (SMA50 Daily) dem Edelmetall solide Rückdeckung. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die Schlüsselhürde von 4.443,00 US-Dollar würde das Chartbild wieder klar bullisch aufhellen.

?? Goldpreis Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick)

Wochenschlusskurs: 4.347,80 USD und damit fast 1,9% Minus auf Wochensicht.

Übergeordnetes Chartbild: Neutral im Daily Chart, leicht bärisch im 4H-Chart unter der SMA200.

Schlüsselmarke: Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 4.443 USD hellt das Bild bullisch auf.

Erwartete Tendenz: Seitwärts - Aufwärts (55 - Bull-Wahrscheinlichkeit vs. 45 - Bear-Wahrscheinlichkeit).

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