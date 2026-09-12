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Bitmine kaufte 28.086 ETH für 70 Millionen Dollar und hält jetzt fast fünf Prozent aller Ethereum-Token. Gleichzeitig fiel die Menge an ETH auf Kryptobörsen auf den tiefsten Stand seit mehreren Jahren. ETH notiert am 11. September bei 2.437 Dollar, und am 16. September entscheidet die US-Notenbank über den Leitzins. Die Ethereum Prognose hängt an wenigen Kursmarken und einer Entscheidung aus Washington. Dieser Artikel zeigt die wichtigsten Kursziele und erklärt, wohin ein Teil des Kapitals bereits wandert.

Was bedeutet Bitmines ETH-Kauf für die Ethereum Prognose?

Bitmine kaufte am 8. September 28.086 ETH und hob seinen Bestand auf 5,93 Millionen Token an, was 4,9 Prozent aller ETH im Umlauf entspricht, wie The Block berichtet. Mehr als 5,07 Millionen dieser ETH sind im Staking gebunden und dem freien Handel entzogen. Auf den Börsen liegt das ETH-Guthaben bei nur noch 14,88 Millionen Token, laut 24/7 Wall St dem tiefsten Stand seit Jahren. Allein bei Binance sank der Bestand auf 3,74 Millionen ETH.

Am 16. September entscheidet die Fed über den Leitzins, und 69,4 Prozent der Marktteilnehmer rechnen mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte. CoinEdition sieht den September-Widerstand bei 2.550 Dollar und die Unterstützung bei 2.438 Dollar. Standard Chartered hält langfristig 10.000 Dollar oder mehr für möglich. Wenn ein Konzern fünf Prozent eines Coins vom Markt nimmt und Börsenbestände weiter fallen, geht das Geld irgendwohin. Ein Teil davon bewegt sich bereits in Projekte mit funktionierenden Produkten und winziger Marktkapitalisierung.

Warum zieht Pepeto neben Ethereum gerade Aufmerksamkeit an?

Bitmine entzieht dem Markt jede Woche Zehntausende ETH, und die Börsenbestände schrumpfen auf Rekordtiefs. Wenn das Angebot eines Coins versiegt, steigt der Preis. Dasselbe Prinzip gilt für ein Projekt, das noch vor dem Listing steht und bei dem jede Presale-Runde teurer wird als die letzte.

Die Börse PepetoSwap ist live und erhebt eine Swap-Gebühr von 0,00 Prozent. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap rund 3 Dollar und auf PancakeSwap etwa 2,50 Dollar, während auf PepetoSwap keinerlei Gebühren anfallen. Die Plattform hat bisher ein tägliches Testvolumen von über 50 Millionen Dollar verarbeitet und dabei ihre Belastbarkeit bewiesen. Anleger können Market-, Limit- und DCA-Orders nutzen, wobei der MEV-Schutz standardmäßig aktiv ist und Frontrunning verhindert. Pepeto betreibt eine Cross-Chain-Bridge, die Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum verbindet.

Ein Transfer über diese Bridge dauert unter 60 Sekunden und kostet 0 Dollar. Andere Bridges verlangen zwischen 15 und 50 Dollar pro Vorgang und können Guthaben blockieren, wenn ein Transfer fehlschlägt. Bei Pepeto wird eine fehlgeschlagene Überweisung automatisch zurückgebucht, und zu keinem Zeitpunkt hält ein Dritter die Token. Der Presale steht bei 0,000000188 Dollar, und Käufer haben bisher mehr als 10,38 Millionen Dollar eingezahlt.

Die Sicherheitsfirma SolidProof hat jede Zeile des Codes auditiert, sämtliche Smart-Contract-Prüfungen und die KYC-Kontrolle bestanden und den Presale freigegeben, weil die gesamte Codebasis vor dem öffentlichen Verkauf als fehlerfrei bestätigt wurde. Damit fällt das Risiko weg, das die meisten frühen Coins zerstört, nämlich ein fehlerhafter Smart Contract. Der Gründer des ersten Pepe-Coins hat dieses Projekt mitgegründet, und ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklungsteam. Der Preis steigt mit jeder neuen Runde des Presale, und wer in der aktuellen Phase kauft, sichert sich den größten Abstand zum erwarteten Listing-Preis. Eine funktionierende Börse, ein abgeschlossenes Audit und ein erwartetes Binance-Listing erklären, warum sich Wallets jetzt in den Pepeto-Presale bewegen.

Wohin bewegt sich das Kapital nach dem ETH-Kauf?

Die Ethereum Prognose bleibt langfristig stark, doch bei einem Kurs von 2.437 Dollar fallen Gewinne eher gleichmäßig als sprunghaft aus. Frühe Solana-Halter machten aus kleinen Einsätzen ein Vielfaches ihres Kapitals, weil sie vor dem Listing einstiegen. Das gleiche Muster zeichnet sich heute rund um Pepeto ab. Wer jetzt im Presale kauft, sichert sich den niedrigsten Preis vor dem Börsenstart, und genau diese Phase hat bei vergleichbaren Projekten die höchsten Gewinne erzielt. Ein Presale mit laufenden Tools, einem erwarteten Binance-Listing und mehr als 10,38 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital bietet das Fenster, das viele bei anderen Coins verpasst haben. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Zahlen und jedes Tool im Detail.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Wie steht es um ETH im September 2026?

ETH notiert bei 2.437 Dollar am 11. September 2026. Der Widerstand liegt bei 2.550 Dollar, die Unterstützung bei 2.438 Dollar. Standard Chartered prognostiziert langfristig 10.000 Dollar oder mehr.

Warum beobachten Anleger Pepeto neben Ethereum?

Pepeto bietet einen Presale mit funktionierender Börse und Cross-Chain-Bridge zu einem Einstiegspreis weit unter dem erwarteten Börsenpreis, was das Gewinnpotenzial für frühe Käufer besonders attraktiv macht. Das abgeschlossene SolidProof-Audit und ein Team mit dem Gründer des ersten Pepe-Coins unterscheiden das Projekt von den meisten frühen Coins. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.

Presale-Daten aktualisiert am 11. September 2026. Kursdaten von The Block und CoinGecko.