10.000 KI-Agenten, 88 Stunden Rechenzeit und Millionen US-Dollar Kosten: OpenAI will eines der größten Mathe-Rätsel gelöst haben. Doch jetzt muss der 165-seitige Beweis den Experten standhalten. OpenAI will eines der berühmtesten ungelösten Probleme der Mathematik geknackt haben. Wie das Wall Street Journal berichtet, wäre es erst das zweite gelöste Millennium-Preis-Problem überhaupt. Konkret geht es um die Navier-Stokes-Gleichungen. Sie beschreiben, wie Wasser, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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