Krypto News: Vor dem FED-Entscheid - Bricht "Bitcoin Aktuell" jetzt aus?

In den heutigen Krypto News blicken wir auf eine spannende und richtungsweisende Phase am Markt. Wie der Finanzexperte Jens Klatt analysiert, setzte sich die bullishe Konsolidierung bei Bitcoin auch in der vergangenen Woche weiter fort. Das Thema Bitcoin aktuell wird dabei massiv von makroökonomischen Daten aus den USA sowie strategischen Ankündigungen der dortigen Regierung dominiert. Ob sich Anleger auf den nächsten großen Kurssprung einstellen können oder eine Korrektur droht, hängt nun maßgeblich von den anstehenden Notenbank-Entscheidungen in den Vereinigten Staaten ab.

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- Handeln Sie verantwortungsvoll -

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