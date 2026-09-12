Solana Kurs hält die 100-Dollar-Marke, während 263.000 neue Tokens einen Rekord setzen

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Der Solana Kurs testet am 11. September die 100-Dollar-Grenze, während das Netzwerk zwei Tage zuvor mit über 263.000 Token-Launches einen Allzeitrekord aufstellte. Die SEC stufte SOL am 5. September als Kernanlage für ETF-Trusts ein, gleichberechtigt neben Bitcoin und Ethereum. Solana-ETFs verwalten 1,41 Milliarden Dollar an Nettovermögen über neun Fonds. Diese Zahlen geben dem Solana Kurs eine institutionelle Basis, die vor einem Jahr undenkbar gewesen wäre. Gleichzeitig fielen die wöchentlichen ETF-Zuflüsse um 96 Prozent. Diese gemischten Signale öffnen ein Fenster, in dem kleinere Einstiege an Bedeutung gewinnen. Dieser Artikel zeigt, was den Solana Kurs antreibt und wo das eigentliche Renditepotenzial liegt.

Was bewegt den Solana Kurs im September 2026?

SOL notiert am 11. September bei 99,95 Dollar, knapp unterhalb der psychologischen 100-Dollar-Marke. Technisch hält sich der Solana Kurs über dem EMA20, EMA50 und EMA200 in einer Aufwärtsstruktur. Der tägliche MACD-Histogramm-Wert liegt bei minus 1,29 und signalisiert eine kurzfristige Schwächephase innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends. Die SEC verlieh SOL am 5. September einen formellen ETF-Status neben Bitcoin und Ethereum, wie CoinMarketCap berichtete. Solana-ETFs halten insgesamt 1,41 Milliarden Dollar an Nettovermögen über neun Fonds.

Die wöchentlichen ETF-Zuflüsse fielen um 96 Prozent von 153,87 Millionen auf 6,18 Millionen Dollar, doch die Fonds verzeichneten trotzdem einen positiven Nettozufluss. Bitwise verbuchte allein 107,4 Millionen Dollar an Zuflüssen in seinen BSOL-ETF. Am 9. September stellte Solana einen Allzeitrekord mit über 263.000 Token-Launches an einem Tag auf, wie Cryptonomist berichtete. Pump.fun generierte 34.184 der 40.360 Launchpad-Tokens und bleibt die dominierende Plattform im Netzwerk.

Die Raydium-AMM-Gebühren stiegen in sieben Tagen um 161 Prozent, Circle prägte 250 Millionen USDC auf Solana. Die Unterstützung für den Solana Kurs liegt bei 98 Dollar, ein Ausbruch über 107 Dollar könnte den Kurs Richtung 115 Dollar schieben. 263.000 Tokens an einem Tag zeigen, wie viel Aktivität durch dieses Netzwerk fließt, doch SOL bei 100 Dollar fängt davon nur noch einen Bruchteil ein.

Warum taucht Pepeto in jeder Solana-Kurs-Diskussion auf?

263.000 neue Tokens an einem Tag, und die Frage bleibt dieselbe, welcher Einstieg das Renditepotenzial bietet, das SOL bei 100 Dollar nicht mehr liefern kann. Pepeto beantwortet diese Frage mit Produkten, die bereits live sind, und einem Presale-Kurs, der noch am Boden liegt.

Die Börse ist das, was dieses Projekt von anderen unterscheidet. PepetoSwap erhebt keinerlei Swap-Gebühr. Ein Trader, der 1.000 Dollar auf Uniswap bewegt, zahlt 3 Dollar Gebühr. Der gleiche Trade auf PepetoSwap kostet nur die Gasgebühr und sonst nichts. Zweihundert Trades mit je 5.000 Dollar kosten auf Uniswap 3.000 Dollar und auf PepetoSwap null Dollar. Die Plattform hat bereits ein tägliches Volumen von 50 Millionen Dollar verarbeitet, und dieses Volumen wächst weiter. PepetoSwap bietet Market-, Limit- und DCA-Orders mit MEV-Schutz als Standardeinstellung an.

Pepeto betreibt eine Cross-Chain-Bridge über fünf Netzwerke in unter 60 Sekunden und verbindet Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum miteinander. Es gibt keine Wrapped Tokens und keine eigene Bridge-Gebühr. Für die Sicherheit sorgt SolidProof, da das Unternehmen sowohl das vollständige Vertragsaudit als auch die KYC-Prüfung durchgeführt und den gesamten Code freigegeben hat, bevor Anleger in den Presale eintreten konnten. Der Mitgründer hat den ersten Pepe Coin entwickelt. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam.

Der Presale hat bereits mehrere Stufen durchlaufen und 10,38 Millionen Dollar bei einem Kurs von 0,000000188 Dollar eingesammelt. Jede Stufe füllt sich oder endet nach einem Timer, und der Preis steigt mit jedem Abschnitt. Käufer zum heutigen Kurs halten Positionen, die für jeden, der danach kommt, teurer werden. Wer in sechs Monaten über diesen Einstieg spricht, kauft ihn heute. Pepeto ist der Presale, der nicht auf diesem Kursniveau bleibt, sobald das Listing echtes Handelsvolumen bringt.

Fazit

Der Solana Kurs hält sich über 100 Dollar, doch SOL bei diesem Niveau liefert stabile Gewinne, nicht die Art, die ein Portfolio verändert. Pepeto steht in einer Phase, in der der Einstieg noch winzig ist, die Werkzeuge bereits live funktionieren und das Renditepotenzial entsprechend groß ausfallen kann. Ein früher Pepe-Coin-Halter machte aus wenig Kapital ein Vermögen, weil er einen Tag früher handelte. Die 10,38 Millionen Dollar im Presale zeigen, dass andere das Potenzial bereits erkannt haben. Wer handelt, bevor die offizielle Pepeto-Website diese Phase schließt, wird sich nicht fragen müssen, was er verpasst hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bewegt den Solana Kurs im September 2026?

SOL notiert bei rund 100 Dollar, gestützt auf die SEC-ETF-Zulassung und einen Token-Launch-Rekord von 263.000 an einem Tag.

Warum schauen Solana-Kurs-Beobachter auch auf Pepeto?

Pepeto bietet eine live geschaltete Börse ohne Swap-Gebühren und eine Bridge über fünf Chains. Die vollständigen Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website bereit.