BNB News September 2026: Tokenisierte Aktien sprengen die 3-Milliarden-Marke - warum die Chain jetzt entscheidet

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Tokenisierte Aktien auf der BNB Chain haben in einer Woche fast drei Milliarden Dollar Handelsvolumen erreicht, wie Grayscale am 3. September berichtete. Die BNB News dieser Woche werden von einer Zahl dominiert, die alles verändert. BNB durchbrach am 6. September die 100-Milliarden-Dollar-Marke und kletterte auf 779 Dollar, bevor der Kurs auf rund 710 Dollar fiel. Die Token-Verbrennung im Juli vernichtete 1,6 Millionen BNB im Wert von 932 Millionen Dollar und reduzierte das Angebot dauerhaft. ETF-Anträge von VanEck und Grayscale liegen bei der SEC und positionieren BNB als nächsten Spot-ETF-Kandidaten. Wer BNB verfolgt, sieht eine Chain, die Institutionen und den DeFi-Markt gleichzeitig bedient. Doch bei über 700 Dollar ist die Phase der explosiven Vervielfachungen vorbei. Dieser Artikel analysiert die wichtigsten Entwicklungen und prüft, warum Kapital in einen Presale fließt, der bereits funktioniert.

Was bedeuten die aktuellen BNB News für Anleger in dieser Woche?

BNB erreichte am 6. September 779 Dollar und durchbrach kurzzeitig die 100-Milliarden-Dollar-Schwelle, wie CoinMarketCap meldete. Bis zum 11. September fiel der Kurs auf rund 710 Dollar zurück. Auf der BNB Chain erreichten tokenisierte Aktien in der ersten Septemberwoche ein Handelsvolumen von fast drei Milliarden Dollar, wie eine Grayscale-Studie vom 3. September belegte. Die Gesamtbewertung stieg auf ein Allzeithoch von 3,1 Milliarden Dollar laut Token Terminal. Die BNB Chain hält mit 32,7 Prozent den größten Marktanteil aller Netzwerke, und mehr als 700 tokenisierte Aktien und ETFs sind bereits auf dem Netzwerk verfügbar.

Im Juli schloss BNB Chain die 36. vierteljährliche Token-Verbrennung ab und entfernte 1.615.827 BNB im Gegenwert von 932 Millionen Dollar aus dem Umlauf. Das verbleibende Angebot liegt bei 133,17 Millionen BNB, die Verbrennung läuft weiter bis auf 100 Millionen Token. VanEck und Grayscale haben ihre S-1-Anträge für einen Spot-BNB-ETF erneut aktualisiert. Analyst James Seyffart sieht die parallelen Einreichungen als Zeichen von SEC-Feedback.

Der VanEck BNB ETF ist unter dem Kürzel VBNB seit Mai 2026 handelbar und verwaltet 2,5 Millionen Dollar. Bei 710 Dollar liegt BNB auf Rang vier nach Marktkapitalisierung. Changelly prognostiziert für September eine Spanne von 716 bis 771 Dollar. Das macht BNB stabil, aber nicht mehr zum explosiven Einstieg früherer Jahre.

Pepeto bietet den Presale-Einstieg, den BNB in dieser Phase nicht mehr liefern kann

Eine starke Chain zieht Kapital an, aber bei 710 Dollar kauft ein Neueinsteiger Sicherheit, nicht Vervielfachung. Genau an dieser Stelle kommt Pepeto ins Blickfeld, denn der Presale bietet die Art von Einstieg, die BNB-Käufer vor Jahren zu Tausendfach-Gewinnen geführt hat.

Pepeto betreibt eine aktive Börse namens PepetoSwap, bei der die Handelsgebühr bei null Prozent liegt. Auf anderen Plattformen kostet ein Trade über 1.000 Dollar zwischen 2,50 und 3 Dollar. Auf PepetoSwap entfallen diese Kosten vollständig. Die Börse hat bereits 50 Millionen Dollar Tagesvolumen verarbeitet und unterstützt Market-, Limit- sowie DCA-Aufträge. Der MEV-Schutz läuft automatisch bei jedem Trade mit.

Das Projekt betreibt auch eine Cross-Chain-Bridge, die Token zwischen fünf Blockchains in unter 60 Sekunden transferiert. Die unterstützten Netzwerke sind Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum. Konkurrierende Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer, und manche sperren Token bei einem Fehlschlag. Bei Pepeto wird eine gescheiterte Transaktion automatisch rückabgewickelt, sodass kein Token verloren geht.

SolidProof hat den gesamten Smart-Contract-Code vor Presale-Start geprüft und verifiziert, sodass das Risiko fehlerhafter Verträge für Frühkäufer entfällt. Der Mitgründer ist dieselbe Person, die den ersten Pepe-Coin bis zu einer Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar aufgebaut hat, damals ohne ein einziges Produkt. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits eingeflossen, und jeder neue Abschnitt startet teurer als der vorherige. Die aktuelle Stufe füllt sich schneller als die letzte, das Zeitfenster für den Einstieg wird enger.

Fazit

Die BNB News dieser Woche zeigen eine Chain, die mit tokenisierten Aktien und ETF-Anträgen in den institutionellen Markt vordringt. Doch bei 710 Dollar ist BNB bereits bewertet, und das Gewinnpotenzial für Neueinsteiger bleibt begrenzt. Pepeto steht an einem anderen Punkt, mit einer aktiven Börse ohne Gebühren, einer Bridge über fünf Blockchains und einem Presale-Preis vor der Binance-Notierung. Wer BNB bei 10 Dollar kaufte, erzielte über 7.000 Prozent, weil der Einstieg vor dem Listing lag. Wer heute über die offizielle Pepeto-Website einsteigt, kauft zum niedrigsten Preis, den dieser Token jemals haben wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sind die wichtigsten BNB-Entwicklungen dieser Woche?

BNB durchbrach am 6. September die 100-Milliarden-Dollar-Marke bei der Marktkapitalisierung und erreichte 779 Dollar. Tokenisierte Aktien auf der BNB Chain erzielten fast drei Milliarden Dollar Wochenvolumen. Die 36. Token-Verbrennung im Juli entfernte 1,6 Millionen BNB aus dem Umlauf. Der Kurs liegt aktuell bei 710 Dollar.

Warum ziehen Anleger Pepeto in Betracht?

Pepeto betreibt eine aktive Börse mit null Prozent Gebühren und eine Bridge über fünf Blockchains zu Presale-Konditionen, die weit unter einem Cent liegen. Der Code ist von SolidProof auditiert. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.

Sponsored Content. Pepeto ist ein Presale-Token. Informieren Sie sich eigenständig, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen.