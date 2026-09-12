XRP Kurs bei 1,36 Dollar: Warum die ETF-Zuflüsse steigen, während Bitcoin-Fonds bluten

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XRP-ETFs zogen vom 8. bis 10. September als einzige Krypto-Fonds frisches Kapital an, während Bitcoin-Fonds 449 Millionen Dollar verloren. Die kumulierten Zuflüsse in XRP-Produkte erreichten 1,70 Milliarden Dollar seit Einführung. Der XRP Kurs hält sich bei 1,36 Dollar nach einer 28-Prozent-Rallye im August, der besten seit 2021. Am 15. September steht die CLARITY-Act-Abstimmung an, am 16. September die Fed-Entscheidung. Beide Termine könnten den Kurs entscheidend bewegen. Doch bei 85 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung stellt sich die Frage, wo der nächste große Einstieg noch möglich ist. Dieser Artikel zeigt, was die Daten sagen und welches Fenster der Markt gerade übersieht.

XRP Kurs zwischen ETF-Rekorden und Senatsabstimmung

Am 11. September lag XRP bei 1,36 Dollar mit einem Tagesband zwischen 1,34 und 1,42 Dollar. Die Marktkapitalisierung steht bei 85 Milliarden Dollar bei einem Tagesvolumen von 2,37 Milliarden Dollar. Die 28-Prozent-Rallye im August war die stärkste Monatsperformance seit 2021. Die 52-Wochen-Spanne von 0,99 bis 3,19 Dollar zeigt, wie weit der aktuelle Kurs unter dem Januarhoch liegt, und die Unterstützung hält zwischen 1,35 und 1,38 Dollar.

Laut BeInCrypto waren XRP-ETFs die einzigen Krypto-Fonds mit Zuflüssen in dieser Woche, während Bitcoin 449 Millionen Dollar verlor. Die kumulierten Zuflüsse erreichten 1,70 Milliarden Dollar bei Nettovermögenswerten von 1,45 Milliarden Dollar. In der Woche bis zum 28. August flossen 110,49 Millionen Dollar ein, der stärkste Wochenwert 2026, wie CoinCentral berichtet. Sieben US-Spot-ETFs handeln mit zwei Milliarden Dollar Bewertung, und in 20 Handelstagen gab es nur einen einzigen Tag mit Abflüssen. Ripple startete Delta One, ein Derivategeschäft mit über einer Milliarde Dollar Kapital.

Die CLARITY-Act-Abstimmung am 15. September braucht 60 Stimmen und wird zum Katalysator für den gesamten Altcoin-Markt. Die Fed folgt am 16. September mit der Zinsentscheidung. Analysten sehen 1,50 bis 1,70 Dollar, wenn beide Termine liefern, doch ein Scheitern des CLARITY Act könnte den Kurs zurück auf 1,20 Dollar drücken. Doch der XRP Kurs braucht bei 85 Milliarden Dollar Milliarden an frischem Kapital, allein um 2,70 Dollar zu erreichen. Die Vervielfachungen, die einst Vermögen schufen, sind bei einem Asset dieser Größe rechnerisch kaum noch möglich.

Pepeto: Börse und Bridge für Meme-Token vor dem erwarteten Listing

Der XRP Kurs zeigt, was institutionelles Geld bewirkt, doch 85 Milliarden Dollar Bewertung deckeln das Aufwärtspotenzial für Neueinsteiger. Genau in dieser Lücke positioniert sich ein Vorverkauf, der seine Handelsinfrastruktur bereits vor dem Listing geliefert hat, und die Zahlen sprechen für sich.

Der Kryptomarkt belohnt frühe Einstiege, und der Pepeto-Vorverkauf zieht ernsthaftes Kapital von Anlegern an, die das Projekt vor der Masse entdeckt haben. Anders als Starts, bei denen die Aufwärtsbewegung bereits eingepreist ist, befindet sich Pepeto noch in der entscheidenden Phase, wo das Potenzial zwischen Presale-Preis und Erstnotierung am größten ist. Der Token wird bei 0,000000188 Dollar verkauft, und 10,38 Millionen Dollar sind bereits eingeflossen.

Pepeto wurde von einem Mitgründer von Pepe entwickelt, und SolidProof hat sämtliche Smart Contracts vor dem Presale-Start einem vollständigen Audit unterzogen, sodass Käufer die Gewissheit einer unabhängigen Prüfung erhalten. Das Projekt betreibt PepetoSwap, eine Börse für Meme-Token ohne den Slippage größerer Plattformen. Eine Cross-Chain-Bridge bewegt Vermögenswerte über Ethereum, BNB Chain und weitere Netzwerke in einem System.

Jede Vorverkaufsstufe verknappt das Angebot und hebt den Boden an. Wer heute nicht einsteigt, zahlt morgen mehr, denn jede Stufe schließt schneller als die letzte. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stand. Ein erwartetes Binance-Listing wird alles neu bepreisen, und Anleger, die bei vergleichbaren Projekten vor dem Listing eingestiegen sind, kennen dieses Muster. Der Einstieg besteht nur, solange der Vorverkauf läuft, und die Wallets, die jetzt füllen, wissen genau, warum.

Fazit

Der XRP Kurs steht vor einer binären Woche, doch selbst im besten Fall begrenzt die Bewertung von 85 Milliarden Dollar das Aufwärtspotenzial für neue Anleger deutlich. Frühe XRP-Halter sagen bis heute, sie hätten am Anfang mehr kaufen sollen. Dasselbe Fenster ist jetzt bei Pepeto offen, mit einem Pepe-Mitgründer dahinter, SolidProof-geprüftem Code und einem erwarteten Binance-Listing, das den Presale-Preis endgültig ablösen wird. Die Presale-Stufen schließen sich, die Wallets füllen sich, und nach dem Listing kauft niemand mehr zu diesem Preis. Das Fenster wird kleiner, nicht größer.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Wie steht der XRP Kurs vor der CLARITY-Act-Abstimmung?

XRP liegt bei 1,36 Dollar mit Unterstützung bei 1,35 und Widerstand bei 1,50 Dollar. Die Senatsabstimmung am 15. September und die Fed-Entscheidung am 16. September gelten als die wichtigsten Termine im September.

Was ist der Pepeto-Vorverkauf?

Ein Token-Presale mit PepetoSwap und einer Cross-Chain-Bridge, der 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat. Details auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.