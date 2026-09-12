Cardano Kurs steigt zweistellig, doch die Prognose zeigt nur 0,22 Dollar - was Anleger jetzt wissen müssen

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Der Cardano Kurs legte in einer Woche 11,7 Prozent zu und ließ den Gesamtmarkt mit 2,9 Prozent weit hinter sich. ADA notiert am 12. September bei rund 0,209 Dollar, das Leios-Testnetz zeigte die sechsfache Geschwindigkeit des aktuellen Systems, und der NIGHT Token der Partnerkette Midnight überschritt 86.000 Halter. Trotz dieser Fortschritte sehen Analysten den September-Durchschnitt bei nur 0,219 Dollar. Der Abstand zwischen starker Technik und flacher Prognose erzählt die Geschichte einer Bewertung, die jeden Schritt nach oben bremst. Dieser Artikel zeigt, warum die schnellsten Wallets parallel nach einem Einstieg suchen, den ADA nicht bieten kann.

Leios liefert sechsfache Geschwindigkeit, doch die Analysten bleiben zurückhaltend

Das Ouroboros Leios Upgrade bestand am 8. September seinen ersten öffentlichen Test auf dem Musashi-Dojo-Testnetz. Der 41-Tage-Test erreichte 26,8 Transaktions-Kilobyte pro Sekunde, das Sechsfache der aktuellen Mainnet-Kapazität von 4,51 TxkB. In der stabilen Schlussphase übernahm Leios 54 Prozent des gesamten Datenverkehrs auf der Testkette. Input Output plant die Mainnet-Fertigstellung bis Ende 2026, räumt aber ein, dass der Zeitplan ambitioniert bleibt.

ADA reagierte mit einem Plus von 11,7 Prozent in sieben Tagen, wie Daten von CoinGecko zeigen. Die Entwickleraktivität liegt laut Chainspect bei 3.061 Codeänderungen in dreißig Tagen, die Delegierten genehmigten 120 Millionen ADA für DeFi-Anwendungen, wie Changelly berichtet. Trotzdem liegt die Septemberprognose bei nur 0,219 Dollar mit einem Maximum von 0,222 Dollar.

ADA notiert 93 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,10 Dollar. Bei acht Milliarden Dollar Bewertung kostet jeder Prozentpunkt Millionen an frischem Kapital. Gute Nachrichten, die den Kurs kaum bewegen, sind das eigentliche Problem einer so hohen Bewertung. Genau diese Bremse existiert bei einem Projekt nicht, das seinen ersten Börsenpreis noch nicht gesehen hat.

Pepeto liefert den Einstieg, den ADA bei acht Milliarden Dollar Bewertung nicht bieten kann

Während ADA um einzelne Widerstandsmarken kämpft, füllen die Wallets in einem anderen Presale eine Position, die auf einer völlig anderen Rechnung basiert. Das Projekt heißt Pepeto, und die Infrastruktur dahinter unterscheidet es von jedem reinen Meme-Coin dieses Zyklus.

Der Architekt hinter dem originalen Pepe Token, dem Meme-Coin, der elf Milliarden Dollar Marktkapitalisierung erreichte, ohne funktionierende Werkzeuge und mit der identischen Versorgung von 420 Billionen Token, baut jetzt an Pepeto. Das Projekt steht auf einer Handelsinfrastruktur, die ein ehemaliger Binance-Experte entworfen hat. Vor dem Start des Presales durchlief der komplette Code ein vollständiges Audit durch SolidProof, das jeden Vertrag prüfte und bestätigte. Die Handelswerkzeuge laufen schon vor dem Listing, und genau das unterscheidet diesen Presale von Projekten, die erst nach dem Börsenstart mit der Entwicklung beginnen.

Eine gebührenfreie Swap-Engine wickelt Trades über jede Chain ab, ohne einen Cent vom Handel abzuziehen. PepetoAI bewertet das Risiko jeder Position vom Einstieg bis zum Ausstieg, eine Art Schutz, die früher nur hinter institutionellen Mauern existierte. Frühe Wallets, die vor dem Listing kaufen, positionieren sich genau in der Lücke, deren Renditepotenzial verschwindet, sobald der erste Handelstag beginnt. Diese Kombination erklärt, warum mehr als 10,38 Millionen Dollar in den Presale geflossen sind, Kapital, das den Abstand zwischen 0,000000188 Dollar und einem erwarteten Binance-Listingpreis bereits kalkuliert hat. Der Presale-Preis liegt auf einem Niveau, das bisher an keiner Börse gehandelt wurde.

Der Einstieg ist früh, und das ändert sich bald. Die Wallets, die jetzt einsteigen, sichern sich einen Preis, den es nach dem Listing in dieser Form nicht mehr geben wird. Jede Runde, die sich füllt, bringt den Presale näher an den Moment, in dem er endet. Alle Details zum Projekt und den Werkzeugen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit

Der Cardano Kurs bei 0,209 Dollar bestätigt das technische Fundament, doch die Wallets im Pepeto-Presale rechnen mit einer anderen Ausgangslage. Die gleiche Dynamik, die frühe Einstiege bei Meme-Coins in beachtliche Ergebnisse verwandelte, bevor die breite Masse kam, zeigt sich erneut. Zuflüsse über 10,38 Millionen Dollar deuten darauf hin, dass erfahrene Anleger das Renditepotenzial zwischen Presale-Preis und Listing bereits kalkuliert haben. Die Wallets, die jetzt handeln, sichern sich einen Preis, der nach dem Listing nicht mehr existiert. Das Fenster schließt sich mit jeder gefüllten Runde, und wer die Zahlen prüfen will, findet alles auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie steht der Cardano Kurs im September 2026?

ADA notiert bei 0,209 Dollar nach einem Wochenplus von 11,7 Prozent, doch Changelly sieht den Septemberdurchschnitt bei nur 0,219 Dollar.

Warum zieht Pepeto neben ADA Aufmerksamkeit auf sich?

Pepeto hat mit 10,38 Millionen Dollar im Presale und einem sich nähernden Binance-Listing eine der stärksten Positionen dieses Zyklus aufgebaut. Die Börsenwerkzeuge laufen bereits, und der Presale-Preis liegt auf einem Niveau, das bisher an keiner Börse existierte. Alle Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.