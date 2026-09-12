Cardano Kurs hält 0,21 Dollar, aber das Leios-Testnet zeigt sechsfache Geschwindigkeit

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Der Cardano Kurs steht bei 0,209 Dollar, und unter der Oberfläche bewegt sich mehr, als die Schlagzeilen verraten. Das Leios-Testnet zeigte am 8. September sechsfache Geschwindigkeit gegenüber dem Mainnet, Node 11.1.1 ist live, und die DReps bewilligten 120 Millionen ADA für DeFi. Trotzdem bleibt ADA 93 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,10 Dollar. Changelly sieht den September-Durchschnitt bei 0,219 Dollar, und der Widerstand bei 0,2346 Dollar entscheidet die nächste Richtung. Wer die Upgrade-Daten neben den Kurs legt, versteht, wohin das Kapital fließt, das schnellere Ergebnisse sucht.

Cardano Kurs: Leios-Testnet liefert sechsfache Geschwindigkeit, doch ADA klebt am Widerstand

ADA notiert am 12. September bei 0,209 Dollar, nach einem Plus von 2,6 Prozent in 24 Stunden, wie CoinGecko zeigt. Die Marktkapitalisierung liegt bei 7,84 Milliarden Dollar, und ADA bleibt damit 93 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,10 Dollar aus September 2021. Auf Wochensicht steht ein Minus von 0,9 Prozent bei einem Volumen von rund 600 Millionen Dollar, wobei Short-Liquidierungen am Freitag die Long-Verluste übertrafen.

Die technischen Daten zeigen den Kurs oberhalb des Parabolic SAR bei 0,1921 Dollar und der 50-Tage-EMA bei 0,1989 Dollar. Über 80 Prozent aller ADA sind bereits im Umlauf, bei einer Maximalmenge von 45 Milliarden Token. Die Widerstandszone zwischen 0,2132 und 0,2346 Dollar entscheidet, ob ADA im September Richtung 0,29 Dollar vordrückt oder zurückfällt.

Am 8. September lieferte das Leios-Testnet eine sechsfache Durchsatzsteigerung gegenüber dem Mainnet, wie CoinMarketCap berichtet. Node 11.1.1 wurde am Wochenende veröffentlicht und entfernt das veraltete Tracing-System, um Dijkstra vorzubereiten. Phase 1 bringt Linear Leios und Nested Transactions im vierten Quartal 2026. Der Amaru-Node, eine Rust-basierte Alternative zum Haskell-Client, soll bis November Mainnet-Blöcke produzieren und die Netzwerk-Diversität erhöhen. Intersect plant das DijkstraNet-Testnet nach Node 11.2, und die moderate Zeitschätzung sieht eine Mainnet-Aktivierung zwischen Dezember 2026 und Januar 2027.

Die DReps bewilligten 120 Millionen ADA für DeFi-Anwendungen, um die On-Chain-Liquidität zu stärken. Changelly sieht den September-Durchschnitt bei 0,219 Dollar mit einem Maximum von 0,222 Dollar. Coingabbar setzt das Breakout-Ziel bei 0,2323 Dollar, wenn ADA 0,2150 Dollar auf Stundenbasis bestätigt. Fällt ADA unter 0,2004 Dollar, droht ein Rückgang auf 0,1892 Dollar. Bei 93 Prozent unter ATH wird der verbleibende Weg in Prozentpunkten gemessen, und genau das erklärt, warum Kapital in Einstiege wandert, die vor dem Börsenstart liegen.

Pepeto: 10,38 Millionen Dollar Presale, während ADA am Widerstand festhängt

Der Weg von 0,21 Dollar zurück auf 3,10 Dollar ist ein Anstieg von über 1.300 Prozent, der Jahre dauern kann. In genau diesem Umfeld zieht ein Presale Kapital an, das nicht auf eine Widerstandszone nach der anderen warten will, und 10,38 Millionen Dollar beweisen, dass dieses Kapital bereits angekommen ist.

Die Swap-Engine wandelt jeden Token über jede Chain mit null Gebühren um, sodass jeder Dollar ab dem ersten Klick vollständig erhalten bleibt. Die Cross-Chain-Bridge überträgt Positionen zwischen Blockchains ohne Verlust. PepetoAI liest das Risiko jedes Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg, bevor Kapital bewegt wird. Der Schöpfer des ursprünglichen Pepe-Tokens baute dies als eine verbundene Einheit, bei der jedes Tool das nächste speist.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale für Investoren geöffnet wurde. Bei 0,000000188 Dollar, 420 Billionen Token Gesamtmenge und wöchentlichen Burns steigt die Nachfrage, während das Angebot schrumpft. Der Einstieg auf der offiziellen Pepeto-Website ist an ein Zeitfenster gebunden, das mit dem erwarteten Binance-Listing endet, und dieser Preis wird danach nicht mehr existieren.

ETH notierte 2016 bei 10 Dollar und erreichte 4.900 Dollar am Höhepunkt, und dieser Abstand zwischen Presale und Spitze ist die Rechnung, die jede Pepeto-Wallet vor Augen hat. Wer nach dem Listing kauft, zahlt auf dem offenen Markt einen höheren Preis. Tausende Wallets haben diese Entscheidung bereits getroffen, und mit jeder gefüllten Runde wird der Börsenstart konkreter.

Fazit

Der Cardano Kurs zeigt echten Fortschritt mit Leios und Dijkstra, doch bei 93 Prozent unter ATH braucht ADA Jahre für den Weg zurück. Pepeto sammelt 10,38 Millionen Dollar, ein Binance-Listing rückt näher, und der Pepe-Gründer leitet das Projekt mit einer Erfolgsbilanz von 11 Milliarden Dollar. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Beweis in Echtzeit. Wer nach dem Börsenstart einsteigt, findet diesen Presale-Preis nicht mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht ADA im September 2026?

ADA steht bei 0,209 Dollar, 93 Prozent unter dem Allzeithoch. Leios zeigte sechsfache Geschwindigkeit, Changelly sieht 0,219 Dollar im Durchschnitt. Der Widerstand bei 0,2346 Dollar entscheidet die nächste Richtung.

Ist der Pepeto-Presale geprüft?

Die offizielle Pepeto-Website zeigt über 10,38 Millionen Dollar Kapital. SolidProof hat den Code vor dem Start vollständig geprüft und verifiziert.