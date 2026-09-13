Anzeige / Werbung

Der Ethereum Kurs schoss am 11. September auf $2.665 und verzeichnete den stärksten Tagesanstieg seit Januar 2026. In weniger als einer Stunde legte ETH 8,3 Prozent zu und löschte $216 Millionen an Short-Positionen aus. Die CPI-Daten des US-Arbeitsministeriums lieferten den Auslöser, als die Gesamtinflation bei 3,4 Prozent landete. Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten am selben Tag Zuflüsse von $216,41 Millionen, und BlackRocks ETHA-ETF setzte seine Serie auf 20 Zufluss-Tage in Folge fort. Die CPI-Daten des US-Arbeitsministeriums lieferten den Auslöser, als die Gesamtinflation bei 3,4 Prozent landete und die Kernrate mit 0,3 Prozent die Erwartung übertraf. Die Stärke ist real, das institutionelle Geld bestätigt sie, und Analysten sehen ein September-Ziel von $2.800. Doch von $2.500 aus bleibt die Frage, was ein frischer Dollar tatsächlich verdienen kann. Dieser Artikel zeigt, wo die Daten stehen und wo der Einstieg liegt, den die meisten Anleger noch nicht kennen.

Ethereum Kurs nach dem CPI-Schock: Rallye mit Grenzen

ETH durchbrach am 11. September die $2.600-Marke und erreichte $2.665, den höchsten Stand seit Januar. Die August-CPI-Daten zeigten 3,4 Prozent Gesamtinflation, die Kernrate übertraf mit 0,3 Prozent die Erwartung. Short-Positionen im Wert von $216 Millionen wurden liquidiert, laut Coinglass-Daten, die FXStreet berichtete, mit der größten Einzelliquidation von $20,3 Millionen auf Hyperliquid. Das Open Interest fiel um 1,5 Millionen ETH auf 12,5 Millionen ETH.

Spot-ETFs zogen $216,41 Millionen an, das stärkste Einzeltag-Ergebnis seit dem 27. August, wie AnalyticsInsight meldete. BlackRocks ETHA dominierte mit $148 Millionen und verlängerte seine Serie auf 20 Tage ohne Abfluss, während Bitcoin-ETFs $13,29 Millionen an Abflüssen verzeichneten. ETH hält sich über dem 50- und 200-Tage-EMA, was eine bullische Struktur bestätigt, und der RSI bei 64 zeigt positive, aber nicht überhitzte Dynamik.

Analysten bei CoinDCX sehen ein September-Ziel von $2.800 mit einer Range bis $2.950, und der Q4-Basiskurs wird bei $2.800 bis $3.200 geschätzt, mit einem Bullen-Szenario bis $4.000. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund $310 Milliarden. Das Allzeithoch von $4.951 aus August 2025 liegt 49 Prozent über dem aktuellen Kurs, und selbst eine vollständige Erholung wäre nur eine Verdopplung. Ein 10x erfordert eine Marktkapitalisierung über $3 Billionen. Die Rallye ist echt, aber die Frage bleibt, ob die stärksten Einstiege eines Zyklus jemals auf der Börse stattfanden.

Pepeto: Der Einstieg, den ETHs Kursdecke nicht bieten kann

Die Wallets, die ETH unter $100 gekauft haben, waren nicht klüger als alle anderen, sie waren früher dran. Genau diese Frühzeitigkeit existiert gerade an einem anderen Ort, und $10,38 Millionen beweisen, dass die ersten Anleger sie bereits gefunden haben.

Die Cross-Chain-Brücke bewegt Vermögenswerte zwischen Blockchains, ohne einen Cent an Gebühren abzuziehen. Alles, was die Brücke liefert, wird von PepetoAI bewertet, bevor eine Position eröffnet wird, und jeder Trade erhält eine Risikoanalyse vom Einstieg bis zum Ausstieg. Was die Bewertung freigibt, fließt in die gebührenfreie Swap-Engine, die jeden Token über jede Chain tauscht und dabei nie etwas einbehält. Transportieren, bewerten, tauschen: bricht ein Glied, hört die Schleife auf, den Trader zu schützen.

Der Architekt, der den originalen Pepe entwarf, hat dieses System von Grund auf gebaut. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und die Integrität des Presales verifiziert, bevor der erste Dollar eingezahlt wurde, und damit bestätigt, dass eine unabhängige Sicherheitsfirma die technische Basis abgesichert hat. Genau deshalb befinden sich bereits $10,38 Millionen im Presale, und jede Runde füllt sich schneller als die vorherige.

Pepeto wird bei $0,000000188 gehandelt, und sein festes Angebot von 420 Billionen Token schrumpft durch wöchentliche Verbrennungen. Jede abgeschlossene Phase bepreist die nächste höher, und das erwartete Binance-Listing wandelt Presale-Preise in Börsenpreise um, sobald es erscheint. Der Abstand zwischen diesen beiden Zahlen definiert das Renditepotenzial, und er wird mit jeder Runde kleiner.

Fazit

Der Ethereum Kurs bestätigt die Richtung, und genau das ist die Herausforderung auf diesem Niveau: Monate Geduld für 20 Prozent, während Presale-Positionen ein Vervielfachungspotenzial bieten, das kein Token bei $310 Milliarden Marktkapitalisierung liefern kann. $10,38 Millionen flossen ein, bevor der Markt den Namen überhaupt kannte, und die Geschwindigkeit nimmt Runde für Runde zu. Wenn der Presale schließt, existiert der heutige Einstiegspreis nicht mehr, und wer wartet, kauft zum Börsenpreis, dem Preis, für den andere den Gewinn bereits eingestrichen haben. Jede Runde rückt diesen Moment näher, und die offizielle Pepeto-Website zeigt den Preis, der morgen nicht mehr gilt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt der Ethereum Kurs für September 2026?

ETH sprang am 11. September auf $2.665, angetrieben von $216 Millionen an Short-Liquidationen und $216,41 Millionen ETF-Zuflüssen. Analysten sehen ein September-Ziel von $2.800.

Warum taucht Pepeto neben Ethereum auf?

Pepeto bietet über die offizielle Pepeto-Website ein Presale-Einstiegsniveau vor dem erwarteten Binance-Listing, ein Setup, das ETH auf seinem aktuellen Kursniveau nicht bieten kann.