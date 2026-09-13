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Die wichtigste Ethereum News dieser Woche kam am 11. September: ETH durchbrach die 2.600-Dollar-Marke und erreichte kurzzeitig 2.665 Dollar, den höchsten Stand seit Januar 2026. Der Kursanstieg vernichtete Short-Positionen im Wert von 216 Millionen Dollar innerhalb von 24 Stunden. Ethereum-ETFs verzeichneten am selben Tag Nettozuflüsse von 216,41 Millionen Dollar, das stärkste Ergebnis seit zwei Wochen. BlackRocks ETHA führte mit 148 Millionen Dollar und verlängerte eine 20-tägige Zufluss-Serie ohne einen einzigen Abflusstag. Goldman Sachs erwartet trotzdem eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte am 16. September, doch Ethereum ignorierte die Warnung. Dieser Artikel analysiert die Ethereum News der Woche und zeigt, welcher Presale dabei auffällt.

Ethereum News dieser Woche: ETH-Rallye trotzt Zinserhöhungs-Warnung von Goldman Sachs

Ethereum sprang am 11. September um mehr als 8 Prozent und stieg von rund 2.430 auf 2.665 Dollar laut Parameter.io. Das war die stärkste Tagesbewegung seit der August-Rallye und brachte ETH auf ein Siebenmonatshoch. Auslöser war der CPI-Bericht, der eine Jahresrate von 3,4 Prozent zeigte, im Rahmen der Erwartungen. Die Kerninflation lag bei 0,3 Prozent monatlich und übertraf die prognostizierten 0,2 Prozent. Goldman Sachs erwartet nun eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte beim Fed-Meeting am 16. September.

Short-Positionen im Wert von 216 Millionen Dollar wurden liquidiert, die größte einzelne Liquidation betrug fast 20,3 Millionen Dollar auf Hyperliquid. Laut SoSoValue flossen 216,41 Millionen Dollar netto in Ethereum-ETFs, der höchste Wert seit dem 27. August. BlackRocks ETHA dominierte mit 148 Millionen Dollar und verlängerte eine 20-tägige Zufluss-Serie laut AnalyticsInsight. Bitcoin-ETFs verzeichneten dagegen den vierten Tag in Folge Abflüsse.

Das ETF-Handelsvolumen überschritt 2,56 Milliarden Dollar und näherte sich dem Bitcoin-Volumen von 2,6 Milliarden. Analyst Ali Martinez sieht eine Widerstandszone zwischen 2.700 und 2.800 Dollar, in der rund 10 Millionen ETH zuvor gehandelt wurden. Analysten nennen 2.800 bis 3.400 Dollar als Ziel, falls die Unterstützungszonen halten. Doch die Erholungsmathematik zeigt von 2.510 auf 2.800 Dollar weniger als 12 Prozent, was die Frage aufwirft, wohin das risikofreudigere Kapital fließt.

Ethereum News und Pepeto: Warum der Presale eine andere Rechnung aufmacht

Von 2.510 auf 2.800 Dollar sind es weniger als 12 Prozent, verteilt auf Wochen. Das erklärt, warum risikobereiteres Kapital den Pepeto Presale wählt, wo der Abstand zwischen Presale-Preis und Börsennotierung die eigentliche Renditegröße ist.

Die gebührenfreie Cross-Chain-Swap-Engine ist bereits aktiv, und weil sie die günstigste Handelsroute bietet, kommen Nutzer immer wieder zu Pepeto zurück. Jeder erneute Besuch leitet Volumen durch den nativen Token, und dieser Fluss wird zu strukturellem Kaufdruck. Eine Cross-Chain-Bridge erweitert den Trichter auf jede Blockchain, sodass die Nachfrage nie von einem Netzwerk begrenzt wird. PepetoAI bewertet jeden Trade von Einstieg bis Ausstieg, damit Kapital im Ökosystem bleibt statt durch unsichere Setups verloren zu gehen.

Diese Halteschleife sitzt auf einem festen Angebot von 420 Billionen Token, wobei eine wöchentliche Burn-Engine Token dauerhaft aus dem Umlauf entfernt. SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde, und der Entwickler hinter dem ursprünglichen Pepe leitet das Team. Alle Teile greifen ineinander: günstige Trades ziehen Volumen an, Burns verdichten das Angebot, und die Notierung setzt alles in Bewegung. 10,38 Millionen Dollar sind bereits bei 0,000000188 Dollar eingeflossen, während die Binance-Notierung das Zeitfenster schließt.

Dogecoin im Vergleich

Dogecoin handelt nahe 0,08 Dollar Mitte September 2026, rund 89 Prozent unter dem Allzeithoch von 0,74 Dollar. Die Marktkapitalisierung von 11,5 Milliarden Dollar bindet weiterhin eine treue Gemeinschaft. Die Einstufung als Ware im März 2026 gab DOGE einen regulatorischen Boden, doch der Kurs liegt unter dem 50-Tage-EMA bei 0,085 Dollar. Analysten nennen 0,069 bis 0,078 Dollar als Zielbereich. Das ist einstelliges Prozentterritorium bei einem Token, dessen einmalige Rallye vor Jahren stattfand.

Fazit

Die Ethereum News zeigen institutionelles Kapital, das Positionen für eine Erholung in Monaten aufbaut. Pepeto bietet im Presale eine Mathematik, die kein gelisteter Token reproduzieren kann. Bei SHIB und Dogecoin erkannten frühe Wallets das Potenzial, bevor der Markt es benannte, und 10,38 Millionen Dollar im Pepeto Presale zeigen, dass sich dieses Muster wiederholt. Wer den Abstand zwischen Presale-Preis und Börsenbewertung auf der offiziellen Pepeto-Website sieht, versteht, warum dieses Zeitfenster nicht offen bleibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die wichtigste Ethereum News dieser Woche?

ETH durchbrach am 11. September die 2.600-Dollar-Marke mit 216,41 Millionen Dollar ETF-Zuflüssen, wobei BlackRocks ETHA eine 20-tägige Zufluss-Serie verlängerte und Ethereum alle anderen Kryptowährungen an diesem Tag übertraf.

Warum erscheint Pepeto in den Ethereum News?

Pepeto bietet auf der offiziellen Pepeto-Website einen Presale-Einstieg vor der Binance-Notierung, während die ETH-Erholung von 2.510 auf 2.800 Dollar weniger als 12 Prozent bietet.