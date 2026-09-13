XRP Prognose 12. September 2026 und die Zone bei 1,34 Dollar unter Druck

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XRP notiert am 12. September 2026 bei rund 1,35 Dollar, nachdem der Kurs am Vortag knapp 5 Prozent verloren hat. Der XRP Kurs pendelt in einer Tagesspanne von 1,34 bis 1,43 Dollar und zeigt, wie nervös der Markt vor dieser Woche ist. Auf Monatssicht steht trotzdem ein Plus von rund 36 Prozent in den Büchern. Der US-Senat entscheidet am 15. September über den CLARITY Act, und 24 Stunden später folgt der Zinsbeschluss der Fed. Damit hängt die XRP Prognose an zwei Terminen, die kein Anleger beeinflussen kann. Die Frage ist nur, wohin das Geld läuft, wenn beide Entscheidungen enttäuschen.

XRP Prognose vor dem Senatsvotum und der Zinsentscheidung

Die XRP Prognose beginnt derzeit bei einer einzigen Zone, nämlich dem Bereich zwischen 1,34 und 1,35 Dollar. Hält diese Unterstützung, bleibt der Weg zurück in Richtung 1,50 Dollar offen. Fällt sie, nennen Analysten 1,20 Dollar als nächstes Ziel. Für die XRP Prognose zählt diese Zone besonders, weil dort im August das größte Handelsvolumen entstanden ist. Laut CoinGecko liegt die Marktkapitalisierung bei rund 85 Milliarden Dollar, bei einem Handelsvolumen von etwa 2,4 Milliarden Dollar in 24 Stunden. Diese Größe ordnet die Erwartungen, denn ein Kurs von 3 Dollar würde weit über 100 Milliarden Dollar an frischem Kapital erfordern.

Der Terminkalender erklärt die Vorsicht hinter jeder XRP Prognose. Laut 24/7 Wall Street hat Mehrheitsführer John Thune für den 15. September eine Cloture-Abstimmung über den CLARITY Act angesetzt. Republikaner im Senat legten am 10. September eine überarbeitete Fassung über 630 Seiten vor, die XRP als Ware einordnen soll. Für diese Hürde sind 60 Stimmen nötig, und hinter dem Entwurf stehen bislang 53 Republikaner. Sieben Stimmen fehlen also, und Prognosemärkte trauen dem Gesetz für dieses Jahr nur geringe Chancen zu. Am 11. September verzeichneten XRP-Fonds keine Zuflüsse, während Ethereum-Produkte 216 Millionen Dollar einsammelten.

Dazu kommt der Druck von der Zinsseite. Der Kernindex der Inflation stieg im August um 0,3 Prozent und lag damit über der Erwartung von 0,2 Prozent. Goldman Sachs rechnet deshalb am 16. September mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte. Genau das begrenzt die XRP Prognose, denn ETF-Zuflüsse von rund 1,7 Milliarden Dollar haben den Kurs bisher nicht über 1,50 Dollar getragen. Selbst ein klarer Ausbruch würde zunächst nur 1,68 Dollar bedeuten, also etwa ein Viertel mehr als heute. Wer mehr als ein Viertel sucht, schaut längst dorthin, wo der Einstieg noch vor der ersten Börsennotierung liegt.

XRP Prognose trifft auf das Fenster im Pepeto Presale

Jede XRP Prognose misst am Ende den Abstand zum nächsten Widerstand. Bei Pepeto misst der Markt den Abstand zu einer Börsennotierung. Das ist der Unterschied zwischen einem Kurs, der an einer Abstimmung in Washington hängt, und einem Einstieg, der vor dem Listing liegt.

Eine Cross-Chain-Bridge zieht Kaufinteresse aus jeder großen Blockchain in einen einzigen Einstieg zusammen. Jeder Dollar, der dort ankommt, trifft auf ein Angebot von 420 Billionen Token, das wöchentliche Burns dauerhaft verkleinern. Weniger Token und mehr Käufer ist keine Theorie, sondern eine Rechnung, die sich mit jeder neuen Wallet verstärkt. Die Swap-Engine von Pepeto arbeitet ohne Gebühren, sodass nichts in Transaktionskosten verloren geht und das volle Gewicht jedes Trades auf den Kurs wirkt. So entsteht Kaufdruck, der nicht an Schlagzeilen hängt, sondern an der Struktur selbst.

Hinter dem Projekt steht der Architekt des ursprünglichen Pepe, und mehr als 10 Millionen Dollar sind bereits verbindlich eingezahlt. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und den Vertrag freigegeben, bevor der Verkauf überhaupt geöffnet wurde, was für einen frühen Einstieg die wichtigste Sicherheitsfrage beantwortet. Der Preis liegt bei 0,000000188 Dollar und damit auf einem Niveau, das der offene Markt nie gesehen hat. Die angekündigte Notierung an Binance dürfte der Moment sein, in dem verkleinertes Angebot zum ersten Mal auf offene Nachfrage trifft.

Genau diese Verbindung fehlt der XRP Prognose. XRP bleibt ein echter Vermögenswert mit echter Rechtsklarheit und einer echten Obergrenze. Ein Einstieg vor dem Listing kann dagegen eine Spanne öffnen, die ein Kurs von 1,35 Dollar bei 85 Milliarden Dollar Bewertung nicht mehr liefern dürfte. Der Unterschied liegt nicht in der Qualität, sondern in der Größe der Bewertung, denn zwischen Presale-Preis und erstem Börsenkurs liegt genau die Spanne, die ein Einstieg heute noch mitnehmen könnte.

Fazit

Der XRP Kurs bleibt an dieselbe Decke gebunden, an eine langsame Erholung in Richtung 1,50 Dollar und 1,68 Dollar. Mehr gibt die XRP Prognose bei einer Bewertung von 85 Milliarden Dollar kaum her, weil jede Verdopplung frisches Kapital in Milliardenhöhe braucht. Pepeto startet am anderen Ende dieser Rechnung, mit einem Angebot, das jede Woche kleiner wird, und einem Einstieg vor dem Listing. Großes Kapital bewegt sich erst, wenn die Rechnung aufgeht, und genau dieses Muster war rund um SHIB zu sehen. Damals kostete das Warten auf ein weiteres Signal mehr als der gesamte Einstieg. Das Fenster auf der offiziellen Pepeto-Website dürfte sich mit der Notierung an Binance endgültig schließen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose für die kommende Woche aus?

Die XRP Prognose hängt an der Zone bei 1,34 Dollar, während der Kurs bei rund 1,35 Dollar notiert. Verteidigt der Kurs diese Marke, rückt zunächst 1,50 Dollar in den Blick. Ein Bruch nach unten öffnet den Weg in Richtung 1,20 Dollar. Entscheidend bleibt die Reaktion auf das Senatsvotum am 15. September.

Warum schauen XRP-Anleger derzeit auf Pepeto?

Pepeto verbindet eine Cross-Chain-Bridge mit wöchentlichen Token-Burns und einem Presale-Volumen von mehr als 10 Millionen Dollar. Den Audit hat SolidProof durchgeführt, und die Notierung an Binance steht nach Angaben des Projekts bevor. Alle Einzelheiten finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.