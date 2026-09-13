Krypto News am 12. September 2026, Bitcoin, Ether und XRP vor der Zinsentscheidung

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Die Krypto News dieses Wochenendes beginnen mit einer Zahl, die viele nicht erwartet hatten. Der gesamte Kryptomarkt legte in 24 Stunden um 0,8 Prozent auf 2,73 Billionen Dollar zu, obwohl die USA am Freitag einen Inflationsbericht veröffentlichten, der eine Zinserhöhung wahrscheinlicher macht. Bitcoin notiert bei rund 77.270 Dollar, Ether bei etwa 2.470 Dollar. Der Angst und Gier Index sprang von 56 auf 63 Punkte. Der Markt reagiert damit anders, als es die Schlagzeilen erwarten lassen. Die Frage in den Krypto News lautet, warum er steigt, während die Fed die erste Zinserhöhung seit drei Jahren vorbereitet.

Krypto News zu Zinserhöhung, Clarity Act und einem Markt, der trotzdem steigt

Die wichtigsten Krypto News der letzten 24 Stunden drehen sich um die Sitzung der US Notenbank am 16. September. Die Terminmärkte preisen inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von 87 Prozent für eine Anhebung um 25 Basispunkte ein, nach 72 Prozent einen Tag zuvor, wie Coinpedia berichtet. Es wäre die erste Erhöhung seit drei Jahren, der Zielkorridor liegt derzeit bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Auslöser war der August Verbraucherpreisindex mit einer Jahresrate von 3,4 Prozent. Trotzdem reagierte der Markt freundlich.

Ether legte um 2,3 Prozent auf rund 2.468 Dollar zu, XRP notierte bei 1,34 Dollar und Solana bei 99,39 Dollar, wie Investing News berichtet. Der Anteil von Bitcoin am Gesamtmarkt bleibt mit knapp 57 Prozent hoch. Ein zweites großes Thema in den Krypto News ist die Regulierung. Die Republikaner im US Senat legten am 10. September eine überarbeitete Fassung des Clarity Act mit 630 Seiten vor, über die am 15. September abgestimmt werden soll. Der Entwurf zielt auf Protokolle, die nur dem Namen nach dezentral sind, und würde sie zur Registrierung bei der Terminmarktaufsicht CFTC verpflichten.

Diese Krypto News zeigen ein Muster. Das Kapital sucht nicht mehr nur nach Kursbewegungen, sondern nach Strukturen, die auch nach einer Zinserhöhung tragen. Für Anleger bleibt dabei ein Problem bestehen, denn Bitcoin, Ether und Solana haben ihre Bewertung längst im Markt. Ein Zuwachs von zehn Prozent verlangt bei diesen Größen dreistellige Milliardenbeträge an frischem Geld. Deshalb schaut ein Teil des Marktes gerade dorthin, wo der Preis noch vor dem ersten Börsentag steht.

Pepeto, der Name, der in den aktuellen Krypto News noch fehlt

Diese Suche führt derzeit auffällig oft zu einem Projekt mit dem Namen Pepeto. Jede Gebühr, die ein Halter bei einem Tausch zahlt, ist Geld, das nie wieder Rendite erzeugt, und bei mehr als 500 Millionen Krypto Haltern weltweit summiert sich das auf Milliarden pro Jahr. Ein früherer Binance Experte hat Pepeto genau an dieser Stelle aufgebaut.

Ein Risiko Scanner prüft den Smart Contract jedes Tokens, das ein Halter in den Krypto News entdeckt, und zeigt Warnsignale an, bevor auch nur ein Dollar in den Handel geht. PepetoSwap übernimmt danach den Tausch, ohne jene Gebühren zu berechnen, die andere Plattformen bei jeder Order abziehen. Das eine Werkzeug schützt den Einsatz, das andere schützt den Gewinn. Beide lösen unterschiedliche Probleme und greifen nacheinander ineinander.

Wallets, die diese Rechnung bereits gemacht haben, brachten mehr als 10 Millionen Dollar in den Vorverkauf ein. Geprüft wurde das Projekt von SolidProof, dessen Auditoren den vollständigen Programmcode kontrolliert und freigegeben haben, bevor die erste Einzahlung in den Vorverkauf möglich war. Insgesamt existieren 420 Billionen Token, und diese Menge ist dauerhaft festgeschrieben. Dahinter steht die erwartete Binance Notierung, die den Preis mit dem ersten Handelstag neu bestimmen kann.

Aktuell kostet ein Token 0,000000188 Dollar, und der Listungspreis soll höher liegen, woraus sich die Spanne für jede Wallet ergibt, die heute einsteigt. Pepeto ist damit die Geschichte, die in den Krypto News der großen Portale bisher kaum auftaucht. Wer sie zu spät findet, zahlt den Preis der Börse statt den Preis des Vorverkaufs. Genau dieser Unterschied entscheidet am Ende über die Rendite. Solange diese Stufe offen bleibt, kaufen Anleger zum niedrigsten Preis, den es vor dem Börsenstart gibt.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen einen Markt, der trotz einer bevorstehenden Zinserhöhung nach oben dreht. Bitcoin, Ether und Solana profitieren davon, allerdings in einem Rahmen, den ihre Bewertung vorgibt. Die letzte Vorverkaufsstufe von Pepeto war früher ausverkauft als geplant. Diese Stufe füllt sich, während Sie diesen Text lesen. Ist die Stufe geschlossen, gibt es den Vorverkaufspreis nicht mehr und der einzige Weg führt über den Kurs der Börse. Genau daraus entstand bisher der Gewinn jeder Wallet, die vor dem Handelsstart auf der offiziellen Pepeto-Website eingestiegen ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News am 12. September 2026?

Die Terminmärkte preisen mit 87 Prozent eine Zinserhöhung am 16. September ein, der Gesamtmarkt stieg trotzdem auf 2,73 Billionen Dollar. Dazu kommt die Abstimmung über den Clarity Act am 15. September.

Warum taucht Pepeto in den aktuellen Krypto News auf?

Pepeto hat im Vorverkauf mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und wurde von SolidProof geprüft, während eine Notierung an Binance erwartet wird. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.