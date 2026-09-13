Jacob Coxon hat seinen gut bezahlten Job beim Claude-Hersteller hingeschmissen. Anthropic und andere KI-Firmen spielten mit unserem Leben, glaubt der Experte - und hat einen wichtigen Appell. Ein Forscher hat bei Anthropic gekündigt und wirft dem KI-Unternehmen nun vor, nicht verantwortungsvoll zu handeln. Denselben Vorwurf erhebt er gegen OpenAI, wo er zuvor gearbeitet hat. "Die Menschen, die KI entwickeln, sind fest davon überzeugt, dass die uns ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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