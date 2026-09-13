Nasdaq 100 Dip Buyer: Rücksetzer erkennen und Chancen systematisch nutzen

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Mit dem Nasdaq 100 Dip Buyer lassen sich kurzfristige Rücksetzer im Nasdaq 100 systematisch untersuchen. Statt spontan in fallende Kurse hinein zu kaufen, hilft das Tool dabei, potenzielle Dip-Situationen anhand klar definierter Regeln zu analysieren und interessante Einstiegsmöglichkeiten gezielter herauszufiltern.

Im Video zeigen wir, wie der Dip Buyer in der Praxis funktioniert: von der Auswahl der Aktien über die Analyse aktueller Signale bis hin zur Auswertung offener und bereits abgeschlossener Positionen. Dabei wird deutlich, wie aus einer einfachen "Buy-the-Dip"-Idee ein strukturierter, regelbasierter Handelsansatz werden kann.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Backtesting mit historischen Marktdaten. So lässt sich überprüfen, wie sich eine Strategie in unterschiedlichen Marktphasen entwickelt hätte. Die Regeln können anschließend angepasst und optimiert werden - mit dem Ziel, Entscheidungen stärker auf Daten und weniger auf Bauchgefühl zu stützen.

Wie erkennt der Dip Buyer mögliche Chancen? Welche Werte stehen aktuell im Fokus und wie lässt sich die Strategie Schritt für Schritt einsetzen? Im Video gibt es einen kompakten Einblick in das komplette Widget - von der Analyse über das Signal bis hin zur Vorbereitung eines möglichen Trades.

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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