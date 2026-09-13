Oracle-Gründer Larry Ellison wollte bis zu 50 Millionen Aktien im Wert von rund 7,5 Milliarden US$ verkaufen. Nur einen Tag nach Bekanntwerden des Handelsplans folgte jedoch die überraschende Kehrtwende: Ellison hat das Vorhaben beendet, ohne eine einzige Aktie abzugeben. Das wirkt wie ein Vertrauenssignal - ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem Oracle selbst Milliardenbeträge über neue Aktien und Schulden aufnehmen muss. Kein einziger Anteilsschein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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