Uber streicht rund 3.300 Stellen und damit etwa 10% seiner Belegschaft. Die Einsparungen sollen jedoch nicht einfach die Gewinne erhöhen: Konzernchef Dara Khosrowshahi stellt niedrigere Fahrpreise in Aussicht. Dahinter steckt eine klare Strategie. Uber will seine Marktposition gegen Lyft, Waymo und Tesla absichern, bevor der Robotaxi-Wettbewerb richtig Fahrt aufnimmt. Irgendwann müssen sich das zusätzliche Volumen und die wachsende Plattform allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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