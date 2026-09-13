Mainz (ots) -Laut der jüngsten Umfrage des "ZDF-Politbarometers" zu den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern kämpfen in Berlin Linke und CDU um Platz eins, in Mecklenburg-Vorpommern AfD und SPD. Die politische Lage in den beiden Bundesländern unterscheidet sich demnach deutlich - die Favoriten in dem einen Land, in dem gewählt wird, spielen in dem anderen jeweils nur eine untergeordnete Rolle. Deutschland blickt also nur zwei Wochen nach der "Denkzettelwahl" in Sachsen-Anhalt erneut auf einen spannenden Wahl-Sonntag: Die ZDF-Live-Berichterstattung zu den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern startet am 20. September 2026 um 17.30 Uhr. Im ZDF-Wahlstudio in Schwerin begleitet ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee die Zuschauerinnen und Zuschauer durch den zweiten Wahlabend im September. In den Tagen zuvor ist das "ZDF-Morgenmagazin" mit "moma vor der Wahl" in Berlin und Schwerin präsent. Und auch das "heute journal" ist erneut vor Ort: Während Marietta Slomka die Stimmung in Berlin bereits zehn Tage vor der Wahl erkundet hat, meldet sich Christian Sievers in der "heute journal"-Ausgabe drei Tage vor der Wahl aus dem Ostseebad Warnemünde.Lange lagen in Berlin gleich fünf Parteien nahezu gleich auf, in den letzten Umfragen aber deutet sich immer mehr ein Duell zwischen der CDU und den Linken an. In Schwerin geht es um nichts weniger als eine Richtungsentscheidung zwischen der SPD mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und der AfD. Die Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sind die beiden letzten im Wahljahr 2026.ZDF-Wahlstudio mit Blick auf das Schweriner SchlossDas ZDF-Wahlstudio geht am Wahlabend ab 17.30 Uhr auf Sendung - mit Blick auf einen der schönsten Landtage in Deutschland, das Schweriner Schloss. Im ZDF-Wahlstudio bei ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee ist als Experte Parteienforscher Karl-Rudolf Korte dabei, Zahlen und Analysen der Forschungsgruppe Wahlen präsentiert Christian Sievers. Aus dem Abgeordnetenhaus in Berlin berichtet live ZDF-Landesstudioleiter Stephan Merseburger. Erste Reaktionen der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten sind im Rahmen der 19.00-Uhr-"heute"-Ausgabe mit Moderatorin Barbara Hahlweg zu sehen. Direkt im Anschluss an die "heute"-Sendung meldet sich ab 19.25 Uhr noch einmal Shakuntala Banerjee aus dem ZDF-Wahlstudio mit weiteren aktuellen Informationen. Ab 19.35 Uhr gibt sie ab an Berlin. Dort begrüßt ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Diana Zimmermann in ihrer Gesprächsrunde Vertreter der Parteien im Bundestag, die die Wahlausgänge in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern aus bundespolitischer Perspektive diskutieren.Der Wahlabend online im ZDF-Streaming-Portal und auf ZDFheute.deBegleitet wird der Wahlabend im ZDF auch online, im Livestream im ZDF-Streaming-Portal und in der ZDFheute-App. Dort sind auch jederzeit alle Informationen, Statements von Bundes- und Landespolitikerinnen und Landespolitikern, aktuelle Prognosen und Hochrechnungen abrufbar. Bereits ab Freitag vor der Wahl startet der LiveBlog mit allen aktuellen Meldungen aus den beiden Ländern."heute journal" live aus WarnemündeDrei Tage vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern bietet das "heute journal" in der Ausgabe am Donnerstag, 17. September 2026, 21.45 Uhr, neben einem "ZDF-Politbarometer Extra" zu den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, erneut eine Teil-Moderation von vor Ort. Christian Sievers meldet sich aus Warnemünde an der Ostsee und berichtet über Themen, die die Menschen im Nordosten Deutschlands besonders bewegen. Zudem wird ein "heute journal"-Podcast vor Ort produziert."moma vor der Wahl" aus Berlin und SchwerinZweimal "moma vor der Wahl" in einer Woche: Am Dienstag, 15. September 2026, steht zunächst ein Heimspiel an: In der Kulisse des "moma"-Cafes im ZDF-Hauptstadtstudio werden fünf Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten für die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin von Mitri Sirin und Andreas Wunn interviewt. Drei Tage später stellen sich sieben Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern im "ZDF-Morgenmagazin" den Fragen von Andreas Wunn.Am 15. September rückt im "ZDF-Morgenmagazin" zwischen 5.30 und 9.00 Uhr in jeder halben Stunde die fünf Tage später anstehende Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus in den Blickpunkt. Interviewt werden in dieser zeitlichen Reihenfolge: Werner Graf (Bündnis 90/Die Grünen), Steffen Kraft (SPD), Elif Eralp (Die Linke), Stefan Evers (CDU) und Kristin Brinker (AfD). Als Gesprächsgast begrüßen die "moma"-Moderatoren Mitri Sirin und Andreas Wunn zudem Stephan Merseburger, Leiter des ZDF-Landesstudios Berlin.Am 18. September sendet "moma vor der Wahl" live aus dem Pier-7 in Schwerin. Zwischen 5.30 und 9.00 Uhr interviewt Andreas Wunn in dieser zeitlichen Reihenfolge Sabine Firnhaber (BSW), Jakob Schirmer (FDP), Claudia Müller (Bündnis 90/Die Grünen), Enrico Schult (AfD), Simone Oldenburg (Die Linke), Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Daniel Peters (CDU). Als Gesprächspartner bei "moma vor der Wahl" ist zudem Bernd Mosebach dabei, Leiter des ZDF-Studios in Mecklenburg-Vorpommern.KontaktBei Fragen zu "Wahl 2026" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de.PressefotosPressefotos zu "Wahl 2026" im ZDF erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wahlen2026) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- ZDF-Politbarometer zu den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern (https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/politbarometer-extra-landtagswahlen-berlin-mecklenburg-vorpommern-100.html)- ZDFheute-Beiträge zur Wahl in Berlin (https://www.zdfheute.de/thema/wahl-in-berlin-100.html)- ZDFheute-Beiträge zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern (https://www.zdfheute.de/thema/landtagswahl-mecklenburg-vorpommern-100.html)- ZDF-Presseinformationen zu den Landtagswahlen im September (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/wahl-2026-im-zdf-1)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6350887