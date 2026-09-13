Osnabrück (ots) -
Osnabrück. SPD-Außenpolitiker Rolf Mützenich drängt auf eine eigenständige europäische Friedensinitiative zur Beilegung des Ukraine-Krieges. Im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) brachte er als EU-Sondervermittler den italienischen Ökonomen Mario Draghi ins Spiel. "Der frühere Ministerpräsident ist für die Europäische Union ein ganz wichtiger Akteur und jemand, der aus seinem Charisma heraus so eine europäische Rolle einnehmen kann", sagte Mützenich. Auch den ehemaligen EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso nannte er als möglichen Kandidaten.
Mützenich zeigte sich verärgert über die derzeitige Passivität der europäischen Staats- und Regierungschefs und plädierte für die Einleitung von Diplomatiebemühungen: "Die europäische Stimme fehlt und sie ist existenziell und essenziell, weil wir unmittelbar von den Folgen betroffen sind." Mit Blick auf die Rolle der Europäischen Union und angesichts neuer diplomatischer Vorstöße aus den USA sagte er noz: "Wir fallen an dieser Stelle einfach komplett aus."
Pressekontakt:
Neue Osnabrücker Zeitung
Redaktion
Telefon: +49(0)541/310 207
Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6350942
Osnabrück. SPD-Außenpolitiker Rolf Mützenich drängt auf eine eigenständige europäische Friedensinitiative zur Beilegung des Ukraine-Krieges. Im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) brachte er als EU-Sondervermittler den italienischen Ökonomen Mario Draghi ins Spiel. "Der frühere Ministerpräsident ist für die Europäische Union ein ganz wichtiger Akteur und jemand, der aus seinem Charisma heraus so eine europäische Rolle einnehmen kann", sagte Mützenich. Auch den ehemaligen EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso nannte er als möglichen Kandidaten.
Mützenich zeigte sich verärgert über die derzeitige Passivität der europäischen Staats- und Regierungschefs und plädierte für die Einleitung von Diplomatiebemühungen: "Die europäische Stimme fehlt und sie ist existenziell und essenziell, weil wir unmittelbar von den Folgen betroffen sind." Mit Blick auf die Rolle der Europäischen Union und angesichts neuer diplomatischer Vorstöße aus den USA sagte er noz: "Wir fallen an dieser Stelle einfach komplett aus."
Pressekontakt:
Neue Osnabrücker Zeitung
Redaktion
Telefon: +49(0)541/310 207
Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6350942
© 2026 news aktuell