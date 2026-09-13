DAX: Druck eher Südwärts! - Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Wochenausblick (KW 38 - 2026)

Der DAX steht aktuell nach deutlichen Kursverlusten in der vergangenen Handelswoche bei 25.571 Punkten und verharrt unter der technisch wichtigen 50-Tage-Linie. Die DAX Prognose für die neue Woche (KW 38 - 2026) deutet mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 - auf ein anhaltend bärisches bis seitwärtiges Marktumfeld hin. Belastend wirken vor allem der jüngste Zinsschritt der Europäischen Zentralbank (EZB) auf 2,50 - sowie der Ölpreisaufschlag über die Marke von 100 US-Dollar.

?? DAX Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick) Aktuelle DAX-Lage: Wochenschluss bei 25.571 Punkten (-523 Punkte im Wochenverlauf - rund 1,8% Wochenminus ); das Tageschart schwenkt auf neutral, das 4-Stunden-Chartbild ist kurzfristig bärisch.

Fundamentale Belastungsfaktoren: EZB-Leitzinserhöhung auf 2,50 - anhaltender Iran-Konflikt, Ölpreis über 100 USD/Barrel und eine deutsche Inflationsrate von 2,9 %.

Trading-Fazit: Ein nachhaltiger Trendwechsel nach oben erfordert zwingend einen bestätigten Tagesschlusskurs oberhalb der Marke von 25.752 Punkten (SMA50).

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