Bei Bitcoin ist nach dem starken Anstieg erstmal wieder etwas die Luft raus. Der Kurs ist am Widerstand knapp oberhalb von 82.000 US$ hängen geblieben und notiert inzwischen wieder bei knapp 76.000 US$. Dazu kamen am Freitag Inflationsdaten aus den USA, die den Hoffnungen auf eine entspanntere Fed erstmal einen ordentlichen Dämpfer verpasst haben. Über 82.000 US$ kommt Bitcoin bisher nicht hinaus Beim Kurs sieht man aktuell ziemlich gut, wo das Problem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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