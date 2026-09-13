München (ots) -Vor dem Finaltag der Frauen-Basketball WM 2026 sprechen die MagentaSport-Experten Ireti Amojo und Per Günther in der 5. Folge vom MagentaSport-Podcast "Frauen-WM Spezial" von BasketballDeutschland, dem Basketball-Podcast von MagentaSport (abteilungbasketball.podigee.io/ (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1eQuDWCOzXcxpyt/odZWY9uUvnx8)), über die Chancen von Deutschland auf Bronze und Final-Favorit Frankreich. Deutschland trifft im Spiel um Platz 3 am Sonntag auf Spanien (live bei MagentaSport ab 16 Uhr). Im Finale heißt es: USA - Frankreich (live bei MagentaSport ab 19.30 Uhr).Ireti Amojo glaubt an eine besondere Geschichte im Duell mit den Spanierinnen: "Es entsteht wieder eine perfekte Geschichte: Deutschland startet gegen Spanien mit einer bitteren Niederlage ins Turnier, danach herrscht ein bisschen Katerstimmung. Das Team kämpft sich heraus und bekommt jetzt noch einmal die Möglichkeit, gegen Spanien zu spielen." Per Günther wäre "sehr überrascht", wenn sich Deutschland ob dieser Konstellation nicht Bronze holt: "Das Publikum wird heiß sein auf die Medaille. Spanien hat Deutschland im 1. Spiel richtig einen auf die Nase gegeben und nun bekommt Deutschland sie wieder vorgesetzt."Beim Finale sind sich beide MagentaSport-Experten einig: Frankreich geht als Favorit ins Endspiel, weil es "mehr Passion und Teamplay" (Günther) hat und der französische Star Gabby Williams "mit so viel Herz" (Amojo) in die Spiele geht.Nachfolgend die wichtigsten Aussagen des Podcasts mit den MagentaSport-Experten Ireti Amojo und Per Günther vor dem Finaltag. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Alle Entscheidungen gibt's live bei MagentaTV und MagentaSport. Ireti Amojo und Per Günther begleiten die WM als Experten-Duo.Zum Spiel um Platz 3 Deutschland - SpanienIreti Amojo, MagentaSport-Expertin, zur Bedeutung des Spiels um Bronze. Deutschland trifft auf Spanien (live ab 16 Uhr bei MagentaSport): "Das Ziel, eine Medaille zu holen, ist weiterhin erreichbar. Das hatte sich das Team vorgenommen. Natürlich wollten sie ins Finale einziehen. Aber jetzt, wo wir wissen, dass Spanien der Gegner ist, entsteht wieder eine perfekte Geschichte: Deutschland startet gegen Spanien mit einer bitteren Niederlage, danach herrscht ein bisschen Katerstimmung. Das Team kämpft sich heraus und bekommt jetzt noch einmal die Möglichkeit, gegen Spanien zu spielen. Sie gehen mit einem neu gefundenen Selbstbewusstsein und einer neuen Identität in dieses Spiel. Diese Identität hat sich im Laufe des Turniers noch einmal verändert und verbessert. Ich bin gespannt, ob sie ihr Ziel morgen erreichen können."Per Günther, MagentaSport-Experte, hofft auf 1 klare Fokussierung der DBB-Auswahl auf eine Defensiv-Identität in der Zukunft: "Ich war überrascht wie Trainer Olaf Lange gecoacht hat im Halbfinale gegen Frankreich. Das war weit weg von unserer Identität in diesem Turnier. Gegen Frankreich sind wir weit weggegangen von dieser Imbissverteidigung. Für mich ist es ein schlechtes Restaurant, wenn sie viel verschiedene Gerichte haben. Das lässt sich übertragen: Ich hätte gern unsere 1. Defensive des deutschen Teams gesehen. In diesem Turnier war das in der Verteidigung mit diesem extremen switchen aller Positionen unsere Identität. Davon sind wir weggegangen. Wir müssen uns fragen: Welche Verteidigung können wir mit unserem Personal spielen, um vielleicht mal Frankreich und USA zu gewinnen? Ich dachte, dass wir da schon was entwickelt haben. Ich weiß nun weniger, was die Identität der deutschen Mannschaft ist."Ireti Amojo, MagentaSport-Expertin: "Sie wollen allen zeigen, dass sie zurecht hier im Spiel um Platz 3 sind. Das Belgien-Spiel im Viertelfinale war kein One-Hit-Wonder. Ich finde es schön, dass die deutschen Spierlinnen diesen Anspruch an sich haben. Das war nicht immer so, dass eine deutsche Frauennationalmannschaft solche Ziele für sich formuliert hat. Wir kommen aus einer Dürreperiode, als wir uns nie für diese großen Turnier qualifiziert haben. Nun haben wir ein Team, das sich das Ziel setzen kann: Wir wollen nicht nur da hin, sondern auch eine Medaille gewinnen."Per Günther, MagentaSport-Experte: "Das Publikum wird heiß sein auf die Medaille. Ich wäre sehe überrascht, wenn Deutschland gegen Spanien nicht gleich im Spiel ist und sich die Bronzemedaille holt. Wann bekommt man sowas schon? Spanien hat Deutschland im 1. Spiel richtig einen auf die Nase gegeben und nun bekommt Deutschland sie wieder vorgesetzt. Für mich sind die Deutschen auch kein One-Hit-Wonder, wenn es gegen Spanien in die Binsen geht. Wir haben Japan und Südkorea geschlagen. Ohne das Belgien-Spiel wäre es nicht besonders wertvoll gewesen. Meine Frage war: Knacken sie die Top6 der Welt? Mit den 4 Siegen in Serie ist das für mich ein richtiger Stretch. "Zum Finale Frankreich - USAIreti Amojo, MagentaSport-Expertin: "Dieses Finale haben viele erwartet. Frankreich kann das packen gegen die USA und ist favorisiert. Gabby Williams ist so da und so locked in. Wie kann man so viel Herz haben? Das spiegelt das ganze französische Team wider. Das Team USA strahlt diese Leidenschaft nicht aus und besteht aus vielen tollen Einzelspielern. Sie haben es das ganze Turnier nicht geschafft, diesen Schalter umzulegen. Sie werden morgen die ganze Halle gegen sich haben. Ein Scheitern wäre historisch."Per Günther, MagentaSport-Experte: "Für mich ist Frankreich deutlich favorisiert. Wenn ich mir angucke, wie die USA auch im Halbfinale gegen Spanien das Spiel erkratzt hat. Diese Möglichkeiten sich die Punkte mit der Brechstange zu holen sind gegen Frankreich kleiner. Frankreich hat mehr Passion und Teamplay. Manche Spielerinnen der USA sind Lichtjahre von dem entfernt, was sie sonst zeigen. Ich glaube nicht an ein anderes Gesicht der USA. Für mich ist das nicht genug - auch wenn Breanna Stewart mich begeistert. Ich hätte aber nie gedacht, dass wir nicht ein magisches Viertel von Caitlin Clark bekommen."Zum Zuschauerzuspruch bei der Basketball-WM der FrauenPer Günther, MagentaSport-Experte: "Das Publikum bleibt mehr da bei den Spielen der Frauen-WM als bei der WM der Herren. Das war mit Abstand die beste Atmosphäre in der Uber-Arena. Das war eine fantastische Atmosphäre."Ireti Amojo, MagentaSport-Experte: "Das ist wie so ein Beben, das durch die Halle geht. Für die Spielerinnen sind das ganz besondere Momente. Neben dem sportlichen Erfolg ist das eine der schönsten Überraschungen. Die Leute strömen in die Halle. Diese Anerkennung ist schön."Der Link zum Podcast:abteilungbasketball.podigee.io/ (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1kTcSLI0th8XRrP/2mQqrVMsLmgU)Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickFrauen Basketball-WM 2026 | Spiel um Platz 3 und FinaleSonntag, 13.09.2026ab 16.00 Uhr: Spiel um Platz 3: Deutschland - Spanienab 19.30 Uhr: Finale Frankreich - USA3x3 Basketball: FIBA 3x3 Europe CupSonntag, 13.09.2026ab 12.05 Uhr: FinaltagPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6350970