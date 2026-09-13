Ethereum hat den in meiner Analyse von Anfang August skizzierten Fahrplan eindrucksvoll abgearbeitet. Die damaligen Ziele bei 2.254 und 2.395 US$ wurden überwunden und seit dem Junitief legte ETH in der Spitze rund +76% bis auf zuletzt 2.666 US$ zu. Aktuell konsolidiert die zweitgrößte Kryptowährung bei rund 2.476 US$. Der Blick richtet sich damit grundsätzlich weiter nach oben, allerdings gewinnen die bereits etablierten Trigger-Marken nun erneut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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