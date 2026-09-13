Bei XRP ist nach der starken Bewegung im August erstmal wieder etwas die Luft raus. Der Kurs hängt inzwischen nur noch knapp über 1,34 US$ und damit unter einer Zone, die zuletzt ziemlich viel Halt gegeben hatte. Dazu kommen die höheren Zinssorgen aus den USA, die gerade den ganzen Krypto-Markt bremsen. Ganz abgeschrieben ist die Erholung aber noch nicht, denn bei ETFs und institutionellen Anlegern kommt weiterhin Nachfrage rein. Rund um 1,40 US$ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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