Die US-Immobilienbranche steht vor einer neuen Belastungsprobe. Steigende Hypothekenzinsen treffen Baukonzerne, Banken und Immobilienaktien. Anleger müssen jetzt genauer hinschauen. Der amerikanische Immobilienmarkt verliert erneut an Dynamik, und die Folgen treffen nicht nur Hauskäufer. Steigende Hypothekenzinsen werden zunehmend zum Problem für zahlreiche börsennotierte Unternehmen. Hausbauer kämpfen mit einer schwächeren Nachfrage, Banken verlieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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