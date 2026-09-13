Chris Hohn hat über die letzten 30 Jahre eine knapp doppelt so hohe Rendite eingefahren wie der S&P 500. Das lässt aufhorchen. Dabei nutzt er keine Zaubertricks, sondern hält sich einfach an Buffetts Rat: Hohn fokussiert sich nicht auf Wachstumspotenziale, sondern auf den ökonomischen Burggraben, den Moat. Denn Unternehmen, die entscheidende Wettbewerbsvorteile aufweisen und diese lange Zeit verteidigen können, gehen den Erfolgsweg - und ihre Aktionäre mit ihnen."Wir fokussieren uns auf Industrien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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