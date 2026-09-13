Nur wenige Tage nach seiner geplanten Zwangsbeurlaubung ist der WordPress-Gründer zurück an der Spitze des Unternehmens. Was in der Zwischenzeit geschah, wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet. Matt Mullenweg hat einige turbulente Tage hinter sich. Anfang der Woche beschloss der Vorstand von Automattic, ihn als CEO zwangszubeurlauben. Dieser Plan verlief allerdings anders als erwartet, denn Mullenweg weigerte sich offenbar, seinen Posten zu räumen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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