Köln (ots) -Am 14. September startet der Vorverkauf für die diesjährigen Tage Alter Musik in Herne: Unter dem Motto "Das Fest" laden das Kulturradio WDR 3 und die Stadt Herne vom 12. bis 15. November 2026 zur großen Jubiläumsausgabe ein."Wir freuen uns sehr über dieses Jubiläum. Seit ihrer Gründung im Jahr 1976 haben sich die Tage Alter Musik in Herne längst den Ruf erworben, eines der renommiertesten Festivals für Alte Musik zu sein. Seit 1980 veranstaltet der WDR das Festival gemeinsam mit der Stadt Herne. Eine lange und tolle Zusammenarbeit, die die Szene nachhaltig fördert. Ein sehr guter Grund, mit einem vielfältigen und spannenden Programm zu feiern", so der Programmchef von WDR 3 und WDR 5, Matthias Kremin.Was, wenn Händel und Hendrix gemeinsam Party machen?Jimi Hendrix und Georg Friedrich Händel wohnten in der Londoner Brook Street Tür an Tür, allerdings durch Jahrhunderte voneinander getrennt. Was aber, wenn beide gemeinsam musiziert hätten? Dieser imaginären Begegnung haucht das Londoner Ensemble APOLLO'S CABINET Leben ein. Und keine Party ohne vorheriges Shopping: Diesen Aspekt beleuchtet die "Sinfonia eines Einkaufswagens", eine Konzertperformance für klingende Einkaufswagen, Barockensemble und Electronics von FURORE ENSEMBLE, MYLÈNE KROON und THEO VOERSTE.Wie haben Menschen früher gefeiert? In unterschiedlichen Veranstaltungen geht das Festival dieser Frage nach - mal werktreu, mal mit zeitgenössischen Bezügen. Spitzen-Ensembles wie das B'ROCK ORCHESTRA, STILE ANTICO, CONCERTO KÖLN, herausragende Solisten wie STEFAN TEMMINGH und MARGRET KOELL sowie Mitglieder des WDR RUNDFUNKCHORES kommen zum Fest nach Herne. Und auch das Publikum darf mitmachen: In einem Tanzworkshop kann man die traditionellen Tänze erlernen, die in den Pubs zu Händels Zeiten angesagt waren. Darüber hinaus gibt es Werkstattkonzerte und eine Kunstausstellung des Herner Künstlerbundes. Das Programm der insgesamt 16 Veranstaltungen finden Sie hier (https://www1.wdr.de/radio/wdr3/musik/tagealtermusikherne/index.html).WDR 3-Livesendung vor Ort mit PublikumDie WDR 3 Tonart wird von den Tagen Alter Musik senden, live vom Festivalgeschehen aus dem Kulturzentrum (Foyer/Saal Crange), am Freitag, 13. November, von 15:04 Uhr bis 17:45 Uhr. Die WDR 3 Tonart freut sich über Publikum. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei.KartenvorverkaufKarten erhalten Sie ab dem 14. September 2026 u. a. über die Website der Stadt Herne (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.herne.de%2Ftage-alter-musik%2F&data=05%7C02%7CChristian.Ronig%40fm.wdr.de%7Cb61bbe3f6aa2402b98dc08df0fe452c1%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C639247145482661130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=gxMo3ciiNLJ%2BEzNRwP6qtETdfEmcwF97rq0R0HBRwSE%3D&reserved=0). WeitereInformationen gibt es unter tage-alter-musik.de (https://www1.wdr.de/radio/wdr3/musik/tagealtermusikherne/index.html) sowie über das WDR 3-Servicetelefon unter 0221 56789333.Live bei WDR 3 und onlineAlle Konzerte werden live oder zeitversetzt im Kulturradio WDR 3 und online über wdr3.de übertragen und sind anschließend online verfügbar: im Konzertplayer auf wdr3.de und auf tage-alter-musik.de (https://www1.wdr.de/radio/wdr3/musik/tagealtermusikherne/index.html).Fotos stehen unter www.ard-foto.de zur Verfügung.Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100E-Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6351011