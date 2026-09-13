Hotstocks KW 37 / 2026: Fokus auf Oil & Gas Refining & Marketing!



Engpass bei Raffineriekapazitäten!

Nahost-Krise und Ukraine-Krieg treiben die Kurse!

Die Rally bei Öl-Aktien aus dem Bereich "Oil & Gas Refining & Marketing" hat derzeit einen besonderen Treiber: Nicht allein der hohe Ölpreis sorgt für Kursfantasie, sondern vor allem die stark gestiegenen Margen der Raffinerien. Diese kaufen Rohöl ein und verkaufen daraus Benzin, Diesel und Kerosin - entscheidend ist dabei die Differenz zwischen den Rohöl- und Produktpreisen.

Genau diese sogenannte Crack-Marge ist zuletzt kräftig gestiegen. Raffinerieausfälle, geopolitische Spannungen und knappe Lagerbestände haben das Angebot an fertigen Ölprodukten verknappt, während die Nachfrage insbesondere nach Diesel und Flugtreibstoff robust bleibt. Das verschafft den Raffinerien eine ungewöhnlich starke Preissetzungsmacht und treibt ihre Gewinne nach oben.

Für die Aktien bedeutet das einen zusätzlichen Hebel: Schon wenige Dollar mehr Marge pro verarbeitetem Barrel können bei großen Raffineriekapazitäten erhebliche zusätzliche Cashflows erzeugen. Gleichzeitig profitieren die Unternehmen häufig von eigenen Logistik- und Pipelineaktivitäten.

Die Eskalation im Nahen Osten und der Ukraine-Krieg verschärfen das Problem. Der wichtige Transportweg durch die Straße von Hormus ist erheblichen Risiken ausgesetzt, während gleichzeitig Raffinerien und andere Energieanlagen in der Region betroffen sind. Die globale Ölproduktion fiel im August um 1.6 Millionen Barrel pro Tag, während mehr als 10 Millionen Barrel pro Tag an Golfproduktion zeitweise stillstanden. Auch in Russland fallen Raffineriekapazitäten und Transportwege aus.

Noch wichtiger für die Raffinerien: Die Lagerbestände sind niedrig. Die weltweiten beobachteten Ölbestände sanken allein im August um weitere 95 Millionen Barrel und seit Februar bereits um insgesamt 507 Millionen Barrel. Bei gleichzeitig eingeschränktem Angebot reicht schon eine relativ kleine Störung, um die Preise für fertige Produkte nach oben zu treiben.

Valero Energy Corporation (VLO) - ISIN US9219747XXX



Valero Energy ist einer der größten unabhängigen Raffinerien und Energiekonzerne in den USA mit Standorten an der Golf-Küste, in Kalifornien und in anderen Regionen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Raffinerie von Rohöl zu Produkten wie Benzin, Diesel und Jet-Treibstoff. Valero hat sich in den letzten Jahren auch mit erneuerbaren Energien und der Umstellung auf nachhaltigere Energiequellen auseinandergesetzt. Das Halbjahresplus liegt bei 67 Prozent, wobei der Anstieg zuletzt steiler war und ein Gap Up aufweist.

Marathon Petroleum Corporation (MPC) - US5651871XXX



Marathon Petroleum Corporation ist einer der größten unabhängigen Raffinerien in den USA und betreibt Raffinerien an mehreren Standorten, insbesondere in den Bundesstaaten wie Louisiana, Texas, Ohio und anderen Regionen. Das Unternehmen verarbeitet Rohöl zu Benzin, Diesel, Jet-Treibstoff und anderen Petrochemikalien. Wie andere große Energiekonzerne investiert Marathon Petroleum auch in Übergangstechnologien und nachhaltigere Energielösungen, um sich an die langfristigen Veränderungen der Energiewirtschaft anzupassen. Das Kursplus von 73 Prozent in sechs Monaten und der intakte Aufwärtstrend signalisieren, dass das Wertpapier einen Lauf hat.

Phillips 66 (PSX) - ISIN US7185121XXX



Phillips 66 ist ein amerikanisches Energieunternehmen mit Wurzeln in der Raffination, das sich auf die Verarbeitung von Rohöl, Logistik und Chemikalien konzentriert. Das Unternehmen betreibt Raffinerien und Logistiknetzwerke hauptsächlich in den USA. Phillips 66 hat sich ebenfalls an die Energiewende angepasst und investiert in Bereiche wie Biokraftstoffe und grüne Chemie. Das Wertpapier konnte in den vergangenen sechs Monaten rund 49 Prozent zulegen. Zudem zeigt der Aufwärtstrend das bullische Momentum.

HF Sinclair Corporation (DINO) - US40415A1XXX



HF Sinclair ist ein amerikanisches Raffinerieunternehmen, das aus der Fusion von HollyFrontier und Sinclair Oil hervorgegangen ist. Das Unternehmen betreibt mehrere Raffinerien an Standorten in den USA, darunter in Wyoming, Utah, New Mexico, Oklahoma und anderen Bundesstaaten, und verarbeitet Rohöl zu Benzin, Diesel und anderen Energieprodukten. Wie andere Raffinerien konzentriert sich HF Sinclair auch auf Effizienzsteigerungen und die schrittweise Integration erneuerbarer und nachhaltiger Energielösungen in sein Geschäftsmodell. Ein Kursplus von 93 Prozent in sechs Monaten und ein stabiler Aufwärtstrend zeigen, dass die Bullen an Bord sind.

Tagescharts vom 11.09.2026, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 13.09.2026

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