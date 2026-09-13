Die Adidas-Aktie kommt einfach nicht auf die Beine. Auch aus der vergangenen Handelswoche ist sie mit einem Minus und einem Kurs von 142,75 € herausgegangen. Fällt sie noch tiefer oder wird es Zeit zu kaufen, weil ein Aufschwung bevorstehen könnte? Hier passt was nicht Bei Adidas passt gerade einiges nicht zusammen. Das Geschäft wächst kräftig, die Produkte verkaufen sich und der Konzern hat seine Umsatzprognose angehoben. Trotzdem drücken Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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